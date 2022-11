Nur ein Punkt für den VfB beim Schlusslicht

„Wir wussten, dass es mental ein schwieriges Spiel werden könnte und haben unsere Spieler in der Trainingswoche davor gewarnt. Wenn du in der Vorwoche gegen den Tabellenzweiten gewinnst und dann zum Tabellenletzten reist, könnte vielleicht der eine oder andere Spieler denken, dass so ein Spiel zum Selbstläufer wird. Deshalb wird auch das Remis gegen den TSV Ilshofen II eine gute Lehre für unsere junge Mannschaft sein“, brachte das Trainerteam des VfB Neckarrems-Fußball das magere 1:1 beim Tabellenletzten auf den Punkt.

Von Beginn an standen die Gastgeber tief in ihrer eigenen Hälfte, machten auf dem grenzwertig kleinen Kunstrasenplatz die Räume für den VfB eng und lauerten auf Konterchancen, während die „Remser“ geduldig begannen. Mert Okar hatte in der 8. Minute die große Chance seine Mannschaft in Führung zu bringen, scheiterte jedoch an Schlussmann Ziegelbauer.

Nur fünf Minuten später gerieten die Gäste früh ins Hintertreffen, als, nach einem im Mittelfeld leichtfertig verlorenen Ball, die Ilshofener blitzschnell konterten und durch Fischer zur 1:0-Führung einnetzten (13.).

In der Folge schaltete der VfB einen Gang höher und erspielte sich, aus einer deutlichen Feldüberlegenheit heraus, mehrere große Torchancen. Bei den Versuchen von Mert Okar, Mateo Kulis und Max Stumm konnte sich Torhüter Ziegelbauer wiederholt auszeichnen oder die Latte des gegnerischen Tores stand im Weg.

So ging es mit der schmeichelhaften Führung des Tabellenletzten in die Halbzeitpause.