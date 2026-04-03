Nur der HSV ist durch: Große Abstiegssorgen bei den Hamburger Vereinen Aus Hamburger Sicht ist die Tabelle der Regionalliga Nord wenig erfreulich, denn lediglich die U21 des Hamburger SV hat den Klassenerhalt sicher. Eintracht Norderstedt, FC St. Pauli II und der FC Altona 93 zittern im Klassenerhalt. von red · 03.04.2026, 10:41 Uhr · 0 Leser

Der Hamburger SV ist mit seiner U21 gerettet, St. Pauli muss zittern. – Foto: Imago Images

Nach den jüngsten Ergebnissen in der Regionalliga Nord hat sich die Lage beim FC Eintracht Norderstedt, beim FC St. Pauli U23 und beim FC Altona 03 zugespitzt. Nur der Hamburger SV kann für seine U21 einen Haken hinter dem Klassenerhalt machen.

>>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Mit 40 Punkten rangiert die HSV-Reserve gesichert auf Rang sieben und hat auch noch gute Chancen, in die Top fünf vorzustoßen. Die Mannschaft von Lukas Anderer bestätigt ihre Tabellenplätze der vergangenen Saison und hat mit Maurice Boakye einen der aufregendsten Spieler der gesamten Liga in ihrem Kader. Der 21-Jährige hat 19 Tore geschossen und gute Aussichten auf die Torjägerkanone. St. Pauli gibt die rote Laterne an Altona 93 ab Für die anderen Klubs sieht es deutlich trister aus: Nach dem 1:1 gegen Phönix Lübeck belegt der FC Eintracht Norderstedt weiter den Relegationsplatz 15, der FC St. Pauli II ist Vorletzter und der FC Altona 93 seit dem Wochenende das neue Schlusslicht der Regionalliga Nord. Altona 93 ging zudem am Mittwoch mit 2:7 gegen den SSV Jeddeloh deutlich unter. St. Pauli und Altona haben aber nur drei Punkte Rückstand auf Norderstedt, zwischen den Hamburger Vereinen rangiert noch Blau-Weiß Lohne.

Immerhin hat St. Pauli II zuletzt den HSC Hannover mit 3:2 geschlagen - auf ein Erfolgserlebnis warten die Rivalen schon länger: Norderstedt blieb jetzt viermal sieglos, Altona sogar fünfmal. Der Hamburger Amateurfußball muss sich also darauf einstellen, dass es bis zu drei Absteiger aus der Regionalliga Nord in die Oberliga Hamburg geben könnte - das würde zu vermehrten Abstieg führen. Besiegelt ist dieser Worst-Case zwar noch nicht, die Form spricht aber nicht unbedingt für die Hanseaten, die sich deutlich steigern müssen. >>> Zur Tabelle der Regionalliga Nord ____ FuPa Hamburg startet im Jahr 2026 neu durch - mit dir und deiner Mannschaft! Schickt uns bitte eure Neuigkeiten und Texte an hamburg@fupa.net oder nehmt direkt Kontakt zu uns per E-Mail oder WhatsApp auf. Unsere WhatsApp-Nummer lautet: +49 163 1979449