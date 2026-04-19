Nur der FC Welheim patzt im Führungsquartett

Ein gebrauchter Tag für den FC Welheim. Nicht nur geriet die Zweitvertretung beim SC Buschhausen mit 0:10 unter die Räder, auch das Aushängeschild des Vereins wird mit der Sonntagsausbeute kaum zufrieden sein. Gegen Glück-Auf Sterkrade reichte es nur zu einem 3:3-Remis. Der späte Treffer von Alexander Boateng brachte dem SCW immerhin einen Zähler. Somit dürfte sich das Team von Ramazan Karakus nahezu keine Patzer mehr erlauben, um noch einmal oben einzugreifen. Denn nicht nur der Buschhausen ließ nichts anbrennen. Auch der 1. FC Hirschkamp gewann mit einem 6:1 gegen den TB Oberhausen ungefährdet. Gleiches gilt für die Spvg Sterkrade-Nord II, die mit dem 5:0-Erfolg gegen den SCB II dem Spitzenreiter ebenfalls ganz dicht auf den Fersen bleibt.
1. FC Hirschkamp – TB Oberhausen 1889 6:1
1. FC Hirschkamp: Kai Hanysek, Marvin Weigel, Berkay Miyanyedi, Okan Aslantin, Mehmet Kafli (71. Issa Semmo), Mirac Bayram, Sertan Erdogan, Jan Schmidt (65. Drilon Ameti), Malik Amine (53. Fatih Bekmezci), Okan Al (58. Ahmet Büyüköztürk), David Fojcik (72. Galed Mohamad) - Trainer: Bahjat Amine - Trainer: Joussef Ramadan
TB Oberhausen 1889: Patrick Grindel, David Münch, Prince Pieritz, Sebastian Maier, Abd-Manaf Tchazodi, Brooklyn Ehijie Darren Ojeabulu, Fabio Mülling (57. Dustin Wagner), Damian Jerome Peitsch (46. Mohamed Junior Coumbassa), Fabian-Maurice Kammhöfer, Orhan Bozcali, Dustin Peitsch (73. Felix Pietsch) - Trainer: Daniel Coers
Schiedsrichter: Maximilian Fischedick (Bottrop) - Zuschauer: 70
Tore: 1:0 David Fojcik (6.), 2:0 Mehmet Kafli (35.), 3:0 Mehmet Kafli (54.), 4:0 Jan Schmidt (62.), 5:0 Fatih Bekmezci (69.), 6:0 Ahmet Büyüköztürk (74.), 6:1 Orhan Bozcali (84.)
Glück-Auf Sterkrade – FC Welheim 3:3
Glück-Auf Sterkrade: Luca Szovan, Andre-Maurice Ochmann, Ardit Jashari, Fabrice Terjung (83. Adem Incebacak), Patrick Martin Camposeo, Benjamin Rüddel, Danny Finn Hoffmann, Nick Prakken, Nico Gabriele, Timo Hendel, Nat-Lemuel Aboagye - Trainer: Marco Allekotte - Trainer: Toni Collura
FC Welheim: Hussein El-Dimassi (74. Robin Jobst), Daniel Galonska, Altan Gündogdu (82. Michael Adrian Piasek), Abdallah Jawhar, Sabri Kayali, Ibrahim Tug (84. Hussein Aliu), Kofi Darko Wilson, Ali Al Hakim, Özgür Erdogan, Felix Mika Matheis (46. Ali Riza Karakus), Ramazan Akyüz - Trainer: Ramazan Karakus
Schiedsrichter: Till Jandik (Oberhausen) - Zuschauer: 40
Tore: 1:0 Timo Hendel (7.), 1:1 Ramazan Akyüz (52.), 1:2 Daniel Galonska (61.), 2:2 Timo Hendel (68.), 3:2 Ardit Jashari (69.), 3:3 Alexander Boateng (86.)
SV Adler Osterfeld – SV Sarajevo Oberhausen 6:3
SV Adler Osterfeld: Tom Kicza, Manuel Werner, Erdem Saglam (69. Abdul Basit Adibyar), Gentrit Bajraj, Emmanuel Nwabuego, Leon Christopher Delfs, Philipp Herrmann, Abdelaziz Boukdir (83. Yasin Meziroglu), Okan Demircan, Tobias Hauner, Adetola Olaseni Adegun (63. Serdar Dogan) - Co-Trainer: Christian Kinowski
SV Sarajevo Oberhausen: Aid Turajlic, Bahrudin Sahinovic, Dzejlan Sehovic, Benjamin Musiolik, Eldin Kadic (87. Harun Husnic), Anel Mlinarevic (75. Valentino Mustafic), Enes Aksalic (83. Deni Ziga), Arlind Hasani, Alen Arnautovic, Ferid Dzanan, Demir Mustic - Trainer: Emir Kandzic
Schiedsrichter: Marcel Borges - Zuschauer: 65
Tore: 0:1 Dzejlan Sehovic (24.), 1:1 Adetola Olaseni Adegun (34.), 1:2 Arlind Hasani (54.), 2:2 Tobias Hauner (62. Handelfmeter), 2:3 Arlind Hasani (68.), 3:3 Tobias Hauner (79.), 4:3 Tobias Hauner (82.), 5:3 Tobias Hauner (86.), 6:3 Okan Demircan (90.+2)
Blau-Weiß Fuhlenbrock – VfR 08 Oberhausen 1:1
Blau-Weiß Fuhlenbrock: Robin Göbler, David Overfeld, Felix Mühlberg (67. Lennart Espenhahn), David Gajda (81. Andre Huber), Halil Memisoglu (61. Daniel Dierkes), Nico Große-Beck, Lukas Wischermann, Justin Straßek, Jannis Pröschold, Joel Zander, Jannik Weiss (38. Devin Hoffmann) - Trainer: Adrian Reiß
VfR 08 Oberhausen: Marco Zaniecki, Enes Aslan, Mathias Henkemeyer, Lars Bruckwilder, Levin Jubt, Can Luca Gad (81. Maurice Braunert), Lukas Ambrosat (36. Nasif Omorou), Mirco Baumgarten, Julian Birkholz, Nick Blanke, Tim Blanke (65. Paul Schendzielorz) - Trainer: Paul Schendzielorz - Co-Trainer: Tim Schaefer
Schiedsrichter: Jan Fähndrich (Essen) - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Mathias Henkemeyer (44.), 1:1 Lars Bruckwilder (88. Eigentor)
SC Buschhausen 1912 II – Spvgg Sterkrade-Nord II 0:5
SC Buschhausen 1912 II: Timo-Maurice Müller, Martin Kevin Krettek, Lucas Jahnke, Cedric Meyer, Florian Schwulst, Ahmed Semmo, Lukas Schmidt, Silvano Lange, Kenan Al-Jawabreh, Saher Murad (46. Moad Raji), Hamza Belahsan - Trainer: Carsten Scholz
Spvgg Sterkrade-Nord II: Tobias Szubrin, Janne Thomas Buschfeld (75. Max Meyer), Kevin Hozjan, Jona Rams, Lukas Loibl, Malte Akman (46. Lucas Müntjes), Elias Aaron Peukert (46. Keno Räck), Sven Konarski, Dustin Weber (46. Henri Kleta), Daniel Markin (81. Kevin Korting), Elias Rams - Trainer: Dustin Vogt
Schiedsrichter: Oguz Gülen - Zuschauer: 40
Tore: 0:1 Lukas Loibl (42.), 0:2 Jona Rams (45.+2), 0:3 Lucas Müntjes (60.), 0:4 Henri Kleta (71.), 0:5 Henri Kleta (87.)
SC Buschhausen 1912 – FC Welheim II 10:0
SC Buschhausen 1912: Finn Szary, Nils Bothe, Dominik Teschke, Andre Busch (61. Sadik Sahan), Nico Lambertz, Amet Zeki, Artur Veselov (17. Mohamad Ghazaly), Nico Goronzy (46. Martin Tadic), Kevin Menke, Pascal Wickert (68. Marcel Georg Felder), Joshua Tettesen Agougno (57. David Pop) - Trainer: Marcus Behnert
FC Welheim II: Burak Candir, Tolga Kocbey, Nabil Walid Mawas, Halet Delen, Emre Can Önal (32. Mahmut Candir), Emrah Semiz, Turgut Senyüz, Cüneyt Kilic, Mert Ata, Kaan Semiz, Aldin Kaltak (52. Muhammed Gören) - Trainer: Mevlüt Ata
Schiedsrichter: Hasan Darici - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Amet Zeki (7.), 2:0 Joshua Tettesen Agougno (19.), 3:0 Pascal Wickert (31.), 4:0 Pascal Wickert (45.+1), 5:0 Pascal Wickert (53.), 6:0 Pascal Wickert (62.), 7:0 Kevin Menke (74.), 8:0 David Pop (83.), 9:0 Marcel Georg Felder (85.), 10:0 Amet Zeki (87.)
29. Spieltag
26.04.26 FC Welheim II - TSV Safakspor Oberhausen
26.04.26 Spvgg Sterkrade-Nord II - SC Buschhausen 1912
26.04.26 VfR 08 Oberhausen II - SC Buschhausen 1912 II
26.04.26 SV Sarajevo Oberhausen - Blau-Weiß Fuhlenbrock
26.04.26 TB Oberhausen 1889 - BV Osterfeld 1919
26.04.26 FC Sterkrade 72 - 1. FC Hirschkamp
26.04.26 FC Welheim - SV Adler Osterfeld
26.04.26 VfR 08 Oberhausen - DJK Arminia Klosterhardt II
