Nur 34 Teilnehmer: Schwache Hallen-Resonanz im Kreis Ost Nach der Corona-Pause nimmt das Interesse an der BFV-Hallenmeisterschaft immer mehr ab

Nur noch 34 Vereine nehmen in diesem Winter im Fußballkreis Ost an den Hallenmeisterschaften teil. Das ist nicht einmal mehr ein Drittel als es noch in den Zeiten vor Corona der Fall war.

"Derzeit gehen wir davon aus, dass gespielt wird. Corona, aber auch die Energiefrage in den Hallen, könnte uns noch treffen. Sollten die jetzt geplanten Hallen aus welchem Grund auch immer nicht bespielt werden, stehen noch Ausweichmöglichkeiten in Straubing, Freyung und Fürstenstein zur Wahl. Die Halle in Hauzenberg wurde dem Juniorenbereich überlassen, da in der Region zu wenig Mannschaften gemeldet wurden. Die Landkreismeisterschaften müssen heuer aufgrund der geringen Anmeldungen leider entfallen. Wir hoffen, dass wir im nächsten Winter wieder Endturniere in jedem Landkreis durchführen können", lässt Spielleiter Wolfgang Heyne in einer von ihm verfassten Medien-Mitteilung wissen.







Die 34 gemeldeten Mannschaften sind in sechs Vierergruppen und zwei Fünfergruppen eingeteilt worden. In Zwiesel wird mit zwei Fünfer-Staffeln gespielt. Dies wurde nur möglich, weil der Ausrichter, der SV 1922 Zwiesel, damit einverstanden ist. In den Vierergruppen - je zwei Gruppen in einer Hall - werden die Finalisten über ein Halbfinale, das im Überkreuz-Modus ausgetragen wird, ermittelt. Die beiden erstplatzierten Teams jedes Veranstaltungsort erreichen die Kreismeisterschaft. Die beiden Sieger der Fünfergruppen qualifizieren sich direkt für das Kreisfinale, das am 17. Dezember in Salzweg ausgetragen wird.





Die vier erstplatzierten Teams der Kreismeisterschaft sind bei den Bezirksmeisterschaften am 14. Januar 2023 in Dingolfing dabei.





Gruppe 1 (03.12 ab 13 Uhr in Vilshofen)

FC Salzweg, FC Alkofen, RSV Walchsing, FC Egglham

Gruppe 2 (03.12 ab 13 Uhr in Vilshofen)

FC Aunkirchen, DJK SG Schönbrunn am Lusen, FC Windorf, SpVgg Pleinting





Gruppe 3 (03.12 ab 13 Uhr in Pocking)

TSV Karpfham, DJK Strasskirchen, SV Tettenweis, DJK Breitenberg

Gruppe 4 (03.12 ab 13 Uhr in Pocking)

FC Obernzell-Erlau, FC Fürstenzell, DJK Patriching, SG Ruhstorf/Indling







Gruppe 5 (11.12 ab 13 Uhr in Deggendorf)

SV Irlbach, RSV Parkstetten, SV Schaufling, SV Sossau

Gruppe 6 (11.12 ab 13 Uhr in Deggendorf)

FC Handlab-Iggensbach, TSV Aholming, SpVgg Straubing, FC Deggendorf







Gruppe 7 (11.12 ab 11 Uhr in Zwiesel)

TSV Grafenau, SpVgg Ruhmannsfelden, SV Kirchberg i. W., SpVgg Patersdorf, FC Langdorf

Gruppe 8 (11.12 ab 11 Uhr in Zwiesel)

TSV Regen, SV Grainet, 1. FC Viechtach, SpVgg Brandten, SV 22 Zwiesel