Nur 1860 und der FC Bayern? So plant München mit dem Grünwalder Stadion

1948 waren fast 60.000 Fans beim Rekordspiel im Grünwalder Stadion, heute finden 15.000 Menschen Platz auf Giesings Höhen. – Foto: IMAGO/Ulrich Wagner

TSV 1860 München, FC Bayern II und wer noch? In der Vergangenheit spielten drei Mannschaften im Grünwalder Stadion, doch das änderte sich.

München – Letzte Saison maximal begehrt, diese Saison überraschend wenig ausgelastet. Das Städtische Stadion an der Grünwalder Straße ist immer wieder Diskussionspunkt – unter Fußballvereinen, bei der Stadt, aber auch bei den Anwohnern. Bis zu 50 Spiele durften in der Vergangenheit dort stattfinden. Diese Saison werden es deutlich weniger sein. Auf Nachfrage, wer sich in dieser Saison neben den FC Bayern Amateuren und dem TSV 1860 München das Recht gesichert hat, im Grünwalder Stadion zu spielen, gibt die Stadt bekannt: „Neben den beiden Mannschaften spielt keine weitere Mannschaft im Städtischen Stadion an der Grünwalder Straße. Es können in Abhängigkeit von Pokal und Relegation bis zu 40 Spiele stattfinden.“

Stadt München plant nur mehr mit 1860 München und FC Bayern II im Grünwalder Stadion Heißt: Die Stadt München geht nicht davon aus, dass der FFC Wacker seine Premiere im Grünwalder Stadion gibt. Vergangene Saison verdrängte Wacker noch Türkgücü aus dem Stadion. In der Folge hatte Türkgücü große Probleme, eine Heimspielstätte zu finden. Einmal wich Türkgücü vergangene Regionalliga-Saison ins Grünwalder aus – musste aber unter anderem das Saisonfinale absagen.