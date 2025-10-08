Nur 1860 und der FC Bayern? So plant München mit dem Grünwalder Stadion

TSV 1860 München, FC Bayern II und wer noch? In der Vergangenheit spielten drei Mannschaften im Grünwalder Stadion, doch das änderte sich.
München – Letzte Saison maximal begehrt, diese Saison überraschend wenig ausgelastet. Das Städtische Stadion an der Grünwalder Straße ist immer wieder Diskussionspunkt – unter Fußballvereinen, bei der Stadt, aber auch bei den Anwohnern. Bis zu 50 Spiele durften in der Vergangenheit dort stattfinden. Diese Saison werden es deutlich weniger sein.
Auf Nachfrage, wer sich in dieser Saison neben den FC Bayern Amateuren und dem TSV 1860 München das Recht gesichert hat, im Grünwalder Stadion zu spielen, gibt die Stadt bekannt: „Neben den beiden Mannschaften spielt keine weitere Mannschaft im Städtischen Stadion an der Grünwalder Straße. Es können in Abhängigkeit von Pokal und Relegation bis zu 40 Spiele stattfinden.“
Heißt: Die Stadt München geht nicht davon aus, dass der FFC Wacker seine Premiere im Grünwalder Stadion gibt. Vergangene Saison verdrängte Wacker noch Türkgücü aus dem Stadion. In der Folge hatte Türkgücü große Probleme, eine Heimspielstätte zu finden. Einmal wich Türkgücü vergangene Regionalliga-Saison ins Grünwalder aus – musste aber unter anderem das Saisonfinale absagen.
Durch den Abstieg in die Bayernliga ist Türkgücü München inzwischen nur noch fünftklassig. Das Thema Grünwalder Stadion entsprechend erledigt. Der Sportplatz an der Heinrich-Wieland-Straße reicht als Spielstätte für die Regularien aus. Und Wacker München? Bleibt offensichtlich auch erstmal daheim an der Demleitnerstraße.
Ob weitere Mannschaften sich in dieser Saison für das Grünwalder Stadion beworben hätten, gibt die Stadt nicht bekannt. Weniger Mieteinnahmen, dafür positiv für die Anwohner, deren Bedürfnisse es im Blick zu haben gilt, so die Stadt. In der Vergangenheit gab es immer wieder öffentliche Beschwerden von Anwohnern, denen die Fußballanhänger zu laut sind. Daneben kommt es bei Spielen zu Verkehrseinschränkungen und Müllbelästigungen.
Der Ausbau des Stadions wird indes weiter rege diskutiert. Der TSV 1860 München würde bei seinen (durchgehend ausverkauften) Heimspielen gerne 25.000 Zuschauer begrüßen, die Stadt sieht bei einem Ausbau 18.100 Zuschauer als Obergrenze. Zuletzt haben sich Stadt und der Verein hinsichtlich eines Ausbaus scheinbar angenähert. (sge)