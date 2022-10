Nullnummer zum Hinrundenabschluss

Zum Abschluss der Hinrunde präsentierte sich das aktuelle Schlusslicht der Kreisklasse, der TSV Vilslern, dem Tiefenbacher Anhang. Nach turbulenten Wochen mit wenig Erfolg hatte man bei den Gästen auf die prekäre Lage reagiert und mit Oliver Hampe einen erfahrenen Coach installiert. Und bereits nach wenigen Minuten wurde die taktische Marschroute der Gäste deutlich: Hinten Beton anrühren und vorne auf Kofler hoffen und kontern. Doch auch die Tiefenbacher Defensive war an diesem Tag auf der Höhe und liess aus dem Spiel heraus nichts zu. Einzig Standards von Vilslern sorgten für Gefahr aber auch hier war die Abwehr um den starken Torhüter Michael Petrat auf der Hut. Tiefenbach selbst hatte in der ersten Halbzeit 2 Riesenchancen durch Andi Stangl , der aber beide Male freistehend vorm Torhüter scheiterte. Auch im zweiten Durchgang dasselbe Bild: Tiefenbach versuchte das Bollwerk zu knacken und Vilslern lauerte auf Fehler und Konterchancen. Soffietti hatte noch eine gute Möglichkeit den Sieg nach Hause zu bringen aber auch er scheiterte. So blieb es am Ende beim nicht unverdientem Punktgewinn der Gäste und bei Tiefenbach wird man sich ärgern nicht näher an Platz 2 herangekommen zu sein. Nun folgen bereits die Rückrundenspiele und da kommt es am Samstag bereits zum Gemeindederby gegen die DjK Ast. Der Lokalrivale steht mit dem Rücken zur Wand und wird alles daran setzen eine Auswärtssieg bei den Grünweissen zu landen. Wir hoffen auf zahlreiche Schlachtenbummler.