Nullnummer im Spitzenspiel – Last-Minute-Ausgleich bei Hines-Debüt

Ein Remis, mit dem der Tabellenführer eher leben kann. Zum Gipfeltreffen der Landesliga Staffel 2 war am 10. Spieltag Spitzenreiter Germania Salchendorf beim ersten Verfolger Borussia Dröschede zu Gast. Am Ende konnte Salchendorf den Fünf-Punkte-Abstand auf die Borussia wahren und einen Punkt von der Emst mitnehmen. Beide Teams hatten in der Schlussphase eine Großchance, den Führungstreffer zu erzielen, scheiterten aber jeweils am glänzend parierenden Schlussmann. So stand am Ende ein leistungsgerechtes 0:0 auf der Anzeigetafel.
"Die Jungs haben ein überragendes Spiel gemacht. Das Einzige, was gefehlt hat, war das Tor", sagte Dröschedes Coach Ercan Linke der "IKZ". Auch Germanen-Trainer Mike Brado war mit der Leistung seiner Mannschaft einverstanden. "In Dröschede einen Punkt mitzunehmen, damit können wir schon zufrieden sein. Das war eine sehr hohe Hürde. Es ist aussagekräftig, wenn beide Teams jeweils nur eine hundertprozentige Chance haben. Aber es war ein gutes Spiel, denn es war von beiden Seiten sehr intensiv geführt", so Brado in der "Siegener Zeitung". Kurios: In der 58. Minute haderte sich Dröschedes Joao Felipe da Silva Macedo wegen Meckerns die Gelb-Rote Karte ein. Da sich dieser dabei bereits auf dem Weg zur Auswechselbank befand, also schon ausgewechselt war, stand Dröschedes bis zum Schluss mit elf Spielern auf dem Platz.
Die Chance, auf vier Punkte an Salchendorf heranzurücken, verpasst am Sonntag der SV Hohenlimburg, der ausgerechnet beim Salchendorfer Lokalrivalen TSV Weißtal mit 0:1 verlor. Mats von der Linde erzielte in der 54. Minute den Siegtreffer für den Aufsteiger. Das einzige Top-Team, das dreifach punkten konnte, war nach zwei Niederlagen in Folge wieder der SuS Bad Westernkotten, der nach dem überraschenden Rücktritt von Christian Nolte unter der Woche, von den bisherigen Co-Trainern William Mennie und Cevahir Evin gecoacht wurde. Gegen Aufsteiger USC Altenautal taten sich die Badestädter vor allem in Halbzeit eins schwer. Zwischen der 10. und 17. Spielminute fielen am Zehnthof gleich vier Treffer, zweimal durch Westernkottens David Wallmeier, zweimal durch Altenautals Lukas Agethen. Kurz vor dem Pausenpfiff (44.) sorgte Wallmeier mit seinem lupenreinen Hattrick für den psychologisch wichtigen Führungstreffer, ehe Philipp Köster in der 72. Minute mit dem Treffer zum 4:2 alles klar machte.
Ins vordere Mittelfeld vorrücken konnten die SpVg Olpe (4:0 beim TuS Sundern) und der SC Drolshagen (3:1 gegen den SV Schmallenberg/Fredeburg). Den perfekten Einstand als Trainer des SC Neheim verpasste Kevin Hines, der unter der Woche die Nachfolge von Ibrahima Mbaye angetreten war. Gegen RW Erlinghausen drehte die Binnerfeld-Elf einen frühen Rückstand dank eines Doppelpacks von Yatma Wade, kassierte in den Schlussminuten in Unterzahl aber noch den 2:2-Ausgleich.
Einen Befreiungsschlag im Tabellenkeller landete der Aufsteiger SuS Langscheid/Enkhausen, der das wegweisende Heimspiel gegen den FC Lennestadt deutlich mit 4:1 für sich entscheiden und so den zweiten Saisonsieg einfahren konnte. Für den FCL (vier Niederlagen in Folge) ist nun Abstiegskampf angesagt. Den erhofften Dreier verpasste hingegen Kellerkind SV 04 Attendorn, für den eine 3:1-Pausenführung gegen den BSV Menden nicht für ein Sieg reichen sollte. Menden kam binnen zehn Minuten zum 3:3-Ausgleich.
11. Spieltag
So., 19.10.25 15:00 Uhr Germania Salchendorf - TuS Sundern
So., 19.10.25 15:00 Uhr SuS Langscheid/Enkhausen - TSV Weißtal
So., 19.10.25 15:00 Uhr SV Hohenlimburg - SuS Bad Westernkotten
So., 19.10.25 15:00 Uhr USC Altenautal - SV 04 Attendorn
So., 19.10.25 15:00 Uhr BSV Menden - SC Drolshagen
So., 19.10.25 15:00 Uhr SV Schmallenberg/Fredeburg - RW Erlinghausen
So., 19.10.25 15:00 Uhr SC Neheim - Borussia Dröschede
So., 19.10.25 15:30 Uhr FC Lennestadt - SpVg Olpe
SuS Bad Westernkotten – USC Altenautal 4:2
SuS Bad Westernkotten: Finn Matti Schulte, Lukas Traufetter, Luca Kaiser, Jan Penner (85. Francesco Pannucci), Louis Sprick (77. Leon Berendes), David Wallmeier (57. Marvin Schumacher), Davin Hense (73. Michael Köller), Phil Mehn, Henning Klebolte, Philipp Köster, Lennart Belda (85. Yannick Luis Krause) - Co-Trainer: Cevahir Evin - Co-Trainer: William Mennie
USC Altenautal: Max Schlenger, Simon Diermann, Kevin Bielefeld (77. Simon Schmidts), Lennart Nicolas Schmidt, Andre Mader, Lukas Agethen, Hasan Kololli, Marlon Petrillo (68. Dario Zimmer), Tim Atorf (85. Ahmad Borhan), Lukas Salmen, Tom van Bebber (85. Jan Patrik Giefer) - Co-Trainer: Simon Brake - Co-Trainer: Nils Becker - Spielertrainer: Viktor Maier
Schiedsrichter: Björn Schlingmann - Zuschauer: 160
Tore: 0:1 Lukas Agethen (10.), 1:1 David Wallmeier (12.), 2:1 David Wallmeier (13.), 2:2 Lukas Agethen (17.), 3:2 David Wallmeier (44.), 4:2 Philipp Köster (72.)
TSV Weißtal – SV Hohenlimburg 1:0
TSV Weißtal: Niklas Knopf, Yannik Plachner, Richard Moh, Daniel Berger, Phil Mueller-Lechtenfeld, Luca Botzon, Louis Zmitko, Lukas Plaum (88. Jasin Abdellaoui), Mats von der Linde (75. Felix Kloos), Paul Merbold (36. Felix Schwunk) (47. Martin Harazim), Jordie-Maximilian Koch (90. Philipp Sänger) - Trainer: Dennis Honig - spielender Co-Trainer: Manuel Jung
SV Hohenlimburg: Tim Fuchs, Julian Flügge, Amel Balje (59. David Roszak), Daniel Wieczorek (83. Denys Masalskyi), Florian Pentti Kurt Buchsteiner, Olando Shrouder (72. Sedon Boango Nkolito), Max Zimmermann, Joel Schikora (67. Fabian Palczewski), Imad Aweimer, Berkant Canbulut, Ibrahim Lahchaychi (67. Anri Jaiani) - Trainer: Yalcin Erkaya - Co-Trainer: Carmelo Longhitano
Schiedsrichter: Mika Soennecken - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Mats von der Linde (54.)
SuS Langscheid/Enkhausen – FC Lennestadt 4:1
SuS Langscheid/Enkhausen: Adrian Dybiec, Marcus Brüll (64. Bartek Maik Dybiec), Kastriot Veseli, Osman Albayrak (85. Fabian Mrozinski), Riad Xhaka, Marcelo Costa Rebelo, Patrick Nettesheim, Max Schamoni (80. Jan Apolinarski), Georgios Kyriakidis (74. Orcun Akpinar), Lukas Kessler (58. Henry Heinemann), Valdrin Kelmendi - Co-Trainer: Sebastian Rötz - Trainer: Alexander Bruchhage - Co-Trainer: Ioannis Vassis
FC Lennestadt: Niklas Droste, Niklas Stemmer, Yunus Emre Kocabas (69. Silas Duwe), Peter Vente (46. Lennart Mester), Moritz Mecklenbrauck, Lukas Stemmer, Moritz Färber, Louis Häner (62. Christian Schmidt), Luke Droste, Alim Bilim Belge, Marius Habel - Trainer: Ralf Behle
Schiedsrichter: Nils Hasse - Zuschauer: 125
Tore: 1:0 Lukas Kessler (2.), 1:1 Alim Bilim Belge (19. Foulelfmeter), 2:1 Marcelo Costa Rebelo (37.), 3:1 Marcelo Costa Rebelo (49.), 4:1 Henry Heinemann (76.)
TuS Sundern – SpVg Olpe 0:4
TuS Sundern: Jonas Bauerdick, Horst da Silva Ferreira, Hannes Andreas Grosch (88. Niels Klüter), Erijon Kryezin (63. Max Tillmann), Oliver Niedbala, Moritz Papendick (65. Ilkay Ibrahim Nagis), Maximilian Mertin, Phil Schulte Schmale, Niklas Schulte (36. Arne Siewers), Kerim Sam Kahraman, Fynn Hoheiser - Co-Trainer: Heiko Bode - Trainer: Fabio Granata
SpVg Olpe: Niklas Luksch, Steffen Freitag, Kerim Yilmaz, Kevin Becker, Nicolas Buchen, Kadir Inal, Fuad Mulic, Linus Witzel (67. Kevin Krämer), Hasan Yildiz (75. Tom-Michel Pohl), Laurin Joel Knieper (60. Johannes Ledig), Jannik Buchen (81. Christian Griffel) - Co-Trainer: Marco Carbotta - Trainer: Bayram Celik
Schiedsrichter: Niklas Simpson - Zuschauer: 120
Tore: 0:1 Nicolas Buchen (28.), 0:2 Jannik Buchen (56.), 0:3 Jannik Buchen (63.), 0:4 Jannik Buchen (78.)
Borussia Dröschede – Germania Salchendorf 0:0
Borussia Dröschede: Max Tillmann, Lennard Merz, Simon Bank, Akin Acikgöz (78. Sükrü Aksahin), Bircan Calik, Nikolas Friedberg, David Antunes Gouveia Fernandes, Joao Filipe da Silva Macedo (58. Tim Finkhaus), Emre Atuk (63. Szymon Jaroslaw Utrata), Dominik Urumis (67. Muhammet Köstereli), Dency Ebagua - Trainer: Ercan Linke
Germania Salchendorf: Dustin Lohmann, Jan-Philipp Gelber, Thomas Klöckner, Marcel Rigau Badenas, Oliver Sanchez Tenorio, Jan Vitt, Eliezer Ngyombo (51. Ilias Houta), Fynn Werthenbach (69. Moritz Klass), Gezim Berisha, Tim Luca Zimpel, Enrico Nuo - Co-Trainer: Jan-Philipp Gelber - Trainer: Mike Brado
Schiedsrichter: Arthur Armes - Zuschauer: 210
Tore: keine Tore
Gelb-Rot: Joao Filipe da Silva Macedo (58./Borussia Dröschede/Meckern)
RW Erlinghausen – SC Neheim 2:2
RW Erlinghausen: Kevin Krefeld, Malte Kriesche, Rahman Cakmakci, Valton Kodra, Fynn Meyer, Ümral Bahceci, Valdrin Kodra (79. Aleksandar Stoimenov), Fatjon Ademaj (74. Anil Namik Ekinci), Dren Gashi, Bilal Akgüvercin, Pascal Raulf (46. Frederik Schlüter) - Co-Trainer: Benedikt Müller - Trainer: Daniel Berlinski
SC Neheim: Jannik Heppelmann, Daniel Bald (93. Ivan Tsurkan), Christopher Ngali (67. Merlin Zweimann), Julian Trudewind, Youssef Anhari, Samet Coskun, Janik Hülsmann, Jonas Janetzki, Noah Tolle, Yatma Wade (96. Marvin Figueira Candido), Anas Boukidar (88. Francesco Caruso) - Trainer: Kevin Hines - Co-Trainer: Rüdiger Hötte - Co-Trainer: Jannik Schürhoff
Schiedsrichter: Đurica Džijan (Lippstadt) - Zuschauer: 180
Tore: 1:0 Pascal Raulf (15.), 1:1 Yatma Wade (43.), 1:2 Yatma Wade (63.), 2:2 Janik Hülsmann (88. Eigentor)
Gelb-Rot: Youssef Anhari (85./SC Neheim/)
SC Drolshagen – SV Schmallenberg/Fredeburg 3:1
SC Drolshagen: Edwin Morasch, Yasin Aktas, Emir Kukavica, Ben Alexander Krämer, Enes Cimen, Kjell Finn Stephan van der Steen, Tunahan Gökce, Raul Bauer, Volkan Yilmaz, Eike Pfeiffer, Simon Pfeifer - Trainer: Michael Kügler
SV Schmallenberg/Fredeburg: Francesco Lattanzi, Emil Mersovski (79. Henri Kruschel), Mathis Lüttecke, Fabio Gorges (60. Michael Lichtenwald), Dario Petrovic (73. Jannis Butka), Andreas Schütte, Fabian Mazrekaj, Mirko Piechaczek, Alessio Schmidt (65. Josemar Manuel), Kevin Lüttecke - Trainer: Merso Mersovski
Schiedsrichter: David Ciha - Zuschauer: 250
Tore: 1:0 Simon Pfeifer (12.), 2:0 Volkan Yilmaz (53.), 3:0 Volkan Yilmaz (72.), 3:1 Mirko Piechaczek (89. Foulelfmeter)
SV 04 Attendorn – BSV Menden 3:3
SV 04 Attendorn: Felix Pospischil, Riccardo Giuseppe Giamporcaro, Albin Matoshi, Amer Selimanjin (91. Ramon Meudt), Jannik Lenninger (46. Jerome König), Nick Heimes, Christopher Selter, Alen Kandic (84. Timo Gaertner), Vedat Vural (79. Phil Langer), Lejf Kaden - Trainer: Jasmin Selimanjin - Co-Trainer: Timo Gaertner - Co-Trainer: David Heide
BSV Menden: Phil Pingel, Robin Hilberg, David Maximilian Maleika, Nico Hallmanns (76. Leon Hauser), Jan-Henrik Schaffer, Jan Hendrik Kießler, Tim Alexander Kießler, Marek Kulczycki, Leonardo De Nardo (87. Fabio Huckschlag), Marc Andre Roszak (71. Marcel Hoffmann), Paul-Johan Schmöle - Trainer: Ralf Schneider - Trainer: Marcel Brünnel
Schiedsrichter: Ben Gödde (Brilon) - Zuschauer: 75
Tore: 0:1 Marc Andre Roszak (2.), 1:1 Albin Matoshi (7.), 2:1 Lejf Kaden (25.), 3:1 Vedat Vural (43.), 3:2 Marc Andre Roszak (57.), 3:3 Jan Hendrik Kießler (67. Foulelfmeter)