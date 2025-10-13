Nullnummer im Spitzenspiel – Last-Minute-Ausgleich bei Hines-Debüt

Ein Remis, mit dem der Tabellenführer eher leben kann. Zum Gipfeltreffen der Landesliga Staffel 2 war am 10. Spieltag Spitzenreiter Germania Salchendorf beim ersten Verfolger Borussia Dröschede zu Gast. Am Ende konnte Salchendorf den Fünf-Punkte-Abstand auf die Borussia wahren und einen Punkt von der Emst mitnehmen. Beide Teams hatten in der Schlussphase eine Großchance, den Führungstreffer zu erzielen, scheiterten aber jeweils am glänzend parierenden Schlussmann. So stand am Ende ein leistungsgerechtes 0:0 auf der Anzeigetafel.

"Die Jungs haben ein überragendes Spiel gemacht. Das Einzige, was gefehlt hat, war das Tor", sagte Dröschedes Coach Ercan Linke der "IKZ". Auch Germanen-Trainer Mike Brado war mit der Leistung seiner Mannschaft einverstanden. "In Dröschede einen Punkt mitzunehmen, damit können wir schon zufrieden sein. Das war eine sehr hohe Hürde. Es ist aussagekräftig, wenn beide Teams jeweils nur eine hundertprozentige Chance haben. Aber es war ein gutes Spiel, denn es war von beiden Seiten sehr intensiv geführt", so Brado in der "Siegener Zeitung". Kurios: In der 58. Minute haderte sich Dröschedes Joao Felipe da Silva Macedo wegen Meckerns die Gelb-Rote Karte ein. Da sich dieser dabei bereits auf dem Weg zur Auswechselbank befand, also schon ausgewechselt war, stand Dröschedes bis zum Schluss mit elf Spielern auf dem Platz.

Die Chance, auf vier Punkte an Salchendorf heranzurücken, verpasst am Sonntag der SV Hohenlimburg, der ausgerechnet beim Salchendorfer Lokalrivalen TSV Weißtal mit 0:1 verlor. Mats von der Linde erzielte in der 54. Minute den Siegtreffer für den Aufsteiger. Das einzige Top-Team, das dreifach punkten konnte, war nach zwei Niederlagen in Folge wieder der SuS Bad Westernkotten, der nach dem überraschenden Rücktritt von Christian Nolte unter der Woche, von den bisherigen Co-Trainern William Mennie und Cevahir Evin gecoacht wurde. Gegen Aufsteiger USC Altenautal taten sich die Badestädter vor allem in Halbzeit eins schwer. Zwischen der 10. und 17. Spielminute fielen am Zehnthof gleich vier Treffer, zweimal durch Westernkottens David Wallmeier, zweimal durch Altenautals Lukas Agethen. Kurz vor dem Pausenpfiff (44.) sorgte Wallmeier mit seinem lupenreinen Hattrick für den psychologisch wichtigen Führungstreffer, ehe Philipp Köster in der 72. Minute mit dem Treffer zum 4:2 alles klar machte.