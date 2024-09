Nullnummer im Hasetal-Stadion

Am Freitagabend (6.9.) traf der VfL auf den SV Grenzland Twist II. Die Vorzeichen standen eigentlich auf ein spannendes Spiel mit einigen Toren, doch dem war nicht so. In den ersten Minuten des Spiels gelang Twist durch einen Freistoß der vermeintliche Führungstreffer, jedoch entschied der Unparteiische auf Abseits. Noch einmal Glück gehabt. Nach diesem Weckruf kam der VfL besser ins Spiel, aber außer einer Handvoll Abschlüssen kam nichts Zählbares dabei heraus. Kurz vor der Pause kam Twist noch einmal gefährlich vors Tor, aber Keeper Ali konnte die Situation bereinigen. Somit ging es mit einem 0:0 in die Halbzeitpause.

Nach der Pause kam der VfL besser ins Spiel, stand defensiv stabiler und kreierte offensiv mehr Chancen. Es waren oft die Spielzüge über außen, bei denen der VfL versuchte, einen Abnehmer in der Mitte zu finden, jedoch zu oft ohne Erfolg. Je länger die Partie andauerte, desto größer wurde der Druck des VfL. Eine Chance folgte der nächsten, aber das Abwehrbollwerk von Twist stand sicher und hielt hinten die Null. Nach Abpfiff stand es 0:0 – ein Ergebnis, das sich der VfL nicht so vorgestellt hatte.