Nullnummer beim FC Rottenburg, Last-Minute-Erfolg für Reutlingen

Im 4. Spieltag der Landesliga Württemberg Staffel 3 setzte sich die SG Empfingen knapp mit 3:2 gegen den VfB Bösingen durch. Bereits in der 9. Minute brachte Noah Scheurenbrand die Gastgeber in Führung, und nur drei Minuten später erhöhte Pascal Schoch auf 2:0 (12.). Bösingen reagierte prompt: Torsten Müller verkürzte auf 2:1 (17.), bevor Marius Beiter in der 33. Minute den Ausgleich erzielte. Kurz vor der Halbzeit sorgte Kaan Akkaya mit seinem Treffer zum 3:2 (44.) für die Entscheidung. Trotz einer Gelb-Roten Karte für Pascal Schoch (51.) konnte Empfingen den Vorsprung über die Zeit retten und festigt somit den dritten Platz in der Tabelle. ---

Der SV Zimmern bleibt auch nach dem vierten Spieltag ohne Punktverlust und gewann souverän mit 4:0 gegen den SV Nehren. Luca Barroi eröffnete das Torfestival in der 23. Minute. Ein Foulelfmeter von Leo Benz in der 48. Minute erhöhte auf 2:0, ehe Jannik Thieringer (60.) und Vittorio Lettieri (65.) den klaren Sieg für Zimmern sicherten. ---

Der SC 04 Tuttlingen musste auch im vierten Spiel eine Niederlage einstecken. Jonas Haag avancierte mit drei Toren (26., 62., 71.) zum Matchwinner für den SV Seedorf und sicherte seinem Team den 3:0-Auswärtserfolg. ---

Der TSV Frommern gewann souverän mit 4:1 beim SV Wittendorf. Daniel Zobel brachte Frommern in der 24. Minute in Führung, Arthur Albert erhöhte per Elfmeter kurz vor der Halbzeit (45.). Erik Seeger verkürzte für Wittendorf in der 78. Minute, doch Frommern setzte durch Alpay Akin (90.) und Kevin Martin (90.+2) die Schlusspunkte. ---