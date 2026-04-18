Nürnberg lässt Federn - Haching und Kickers rücken auf

Eine formidable Leistung bringt die Würzburger Kickers auf einen Zähler an den Spitzenreiter aus Nürnberg ran – Foto: Julien Christ/Scheuring

Regionalliga Bayern, der 29. Spieltag am Samstag: Spitzenreiter Nürnberg muss einen späten Treffer zum 2:2 hinnehmen - alles in allem eine verdiente Punkteteilung in Eichstätt. Die Verfolger haben jedoch ihre Hausaufgaben gemacht - die Würzburger Kickers waren in Memmingen 90 Minuten lang das bessere Team und gewannen am Ende völlig verdient mit 5:1 und die Spielvereinigung Unterhaching holte auswärts in Fürth einen Dreier. Somit rückte das Spitzentrio wieder zusammen und das Aufstiegsrennen wird immer spannender. Das Kellerkind Schwaben Augsburg holte enorm wichtigen Dreier gegen Burghausen und holte sich dadurch einen Drei-Punkte-Puffer zu einem Relegationsrang raus.

Die Würzburger Kickers haben ihre starke Form eindrucksvoll bestätigt und beim FC Memmingen einen deutlichen 5:1-Auswärtssieg eingefahren. Bereits früh stellten die Gäste die Weichen auf Sieg und dominierten die Partie über die ganze Zeit klar. Memmingen hielt zunächst ordentlich dagegen, musste sich aber der Offensivwucht der Kickers beugen, die ihre Chancen konsequent nutzten und die Partie früh entschieden. Spätestens mit dem 4:0-Treffer im zweiten Durchgang ließen die Kickers nichts mehr anbrennen. Mit dem deutlichen Sieg unterstreichen sie abermals ihre Ambitionen im Aufstiegsrennen. Mann des Tages ist Dion Berisha, der einen Dreierpack schnüren konnte.

Der VfB Eichstätt hat dem Tabellenführer aus Nürnberg ein 2:2 abgetrotzt und dabei bis zum Schluss Moral bewiesen. Bereits in der 7. Minute brachte Pascal Schittler die Hausherren früh in Führung, doch die Antwort des FCN ließ nicht lange auf sich warten: Benedikt Kirsch stellte nur vier Minuten später den Ausgleich her – alles wieder auf Anfang. In der Folge flachte die Partie etwas ab, klare Torchancen blieben bis zur Pause Mangelware. Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Gäste zunehmend die Kontrolle und gingen in der 66. Minute in Führung: Joel Skowronek musste nach Vorarbeit nur noch den Fuß hinhalten und ließ Eichstätt-Keeper keine Chance. Lange sah alles nach einem Auswärtssieg für den Spitzenreiter aus – doch Eichstätt gab sich nicht geschlagen. In der 89. Minute zirkelte Marlon Fries einen sehenswerten Freistoß zum umjubelten 2:2-Endstand in die Maschen und sicherte seinem Team einen verdienten Punkt.

Die SpVgg Unterhaching hat sich bei der Reserve der SpVgg Greuther Fürth mit 2:1 durchgesetzt. In der 26. Minute brachte Simon Skarlatidis die Gäste per Strafstoß in Führung, nachdem Fürth-Keeper Simon Hoffmann zuvor Moritz Müller von den Beinen geholt hatte. Mit der verdienten Führung für Haching ging es auch in die Pause. Direkt nach Wiederanpfiff legten die Gäste nach: In der 47. Minute erhöhte Jeroen Krupa auf 0:2. Doch Fürth zeigte eine Reaktion, wurde deutlich aktiver und kam in der 56. Minute durch Philipp Hack zum Anschlusstreffer. In der Folge drückten die Hausherren auf den Ausgleich, erspielten sich mehr Spielanteile – doch der Treffer zum 2:2 wollte nicht mehr fallen.