Nürnberg kürt sich zum Meister, Haching hat gar nichts in der Hand

– Foto: Sportfoto Zink / D.Marr

Am 33. und vorletzten Spieltag in der Regionalliga Bayern sind einige Entscheidungen gefallen: Der 1. FC Nürnberg II steht als Meister fest, die Würzburger Kickers werden als Zweiter über die Ziellinie gehen und haben sich damit auch vorzeitig das DFB-Pokalticket gesichert. Und im Tabellenkeller steht die SpVgg Hankofen-Hailing nun endgültig als erster Absteiger in die Bayernliga fest.

Gratulation an den 1. FC Nürnberg II zum Titelgewinn in der Regionalliga Bayern! Ein glanzloses 0:0 vor 1.548 Zuschauern bei der SpVgg Bayreuth, mit dem übrigens auch die "Oldschdod" nun rechnerisch gerettet ist, reichte dem in dieser Runde so überzeugenden Club-Nachwuchs zur Meisterschaft. SpVgg-Cheftrainer Lukas Kling erklärte nach der Partie: "Erstmal Glückwunsch an die zweite Mannschaft des Clubs zur Meisterschaft. Unsere Jungs haben heute wieder alles rausgehauen, so wie in den letzten Heimspielen auch, und haben sich den Punkt redlich verdient. Es war ein richtiges Kampfspiel. Wir sind unfassbar stolz auf das, was die Jungs jetzt geleistet haben und dass wir heute den Klassenerhalt feiern können."

Vor der tollen Kulisse von 4.578 Zuschauern lieferten die Kickers in der zweiten Halbzeit eine Machtdemonstration ab und schossen die Hachinger nach einer torlosen ersten Hälfte noch mit 4:0 vom Dallenberg. Die Würzburger sicherten sich damit als "Amateurmeister" nicht nur die Schale, sondern auch den DFB-Pokalstartplatz. Davon profitiert nun auch der TSV 1860 München, der damit schon vorm Totopokalfinale am 23. Mai ebenfalls seinen Startplatz im DFB-Pokal sicher hat. Und Unterhaching? Die Vorstädter haben nun gar nichts in der Hand. Die Ankündigung, auf den Aufstieg zu verzichten, hat der SpVgg im Endspurt den Stecker gezogen...



Im Spiel um die goldene Ananas zwischen den Tabellennachbarn hat sich der SV Wacker Burghausen nach einer enttäuschenden Saison zumindest versöhnlich von seinen Fans verabschieden können. Man darf gespannt sein, was sich in der kommenden Saison an der Salzach tut. Von der angepeilten Rückkehr in die Profifußball sind die Burghauser nach wie vor ein großes Stück entfernt.



Drama in Fürth-Burgfarrnbach! Die SpVgg Greuther Fürth II hätte sich schon mit einem Punkt quasi die Relegation sichern können, doch die Augsburger machten im Kellerduell den Hausherren in der Nachspielzeit noch einen Strich durch die Rechung. Florian Hangl traf in der 92. Minute zum 1:0-Sieg für den FCA, der damit ans rettende Ufer springt und den Klassenerhalt am letzten Spieltag in der eigenen Hand hat. Das Kleeblatt muss sogar weiterhin um die Relegation bangen und hat vor den finalen 90 Minuten zwei Zähler Vorsprung auf Viktoria Aschaffenburg. Der SVA belegt den ersten Abstiegsplatz.



Der TSV Schwaben Augsburg hat sich die Chance auf den direkten Klassenerhalt gewahrt. Die Schwabenritter besiegten zuhause den TSV Aubstadt mit 3:1. Im abschließenden Spiel in Illertissen müssen die Augsburger gewinnen und gleichzeitig auf einen Ausrutscher des Lokalrivalen FC Augsburg II hoffen, der zuhause den FC Memmingen empfängt.