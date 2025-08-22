Novum für Schalding: Mit dem Gegner hatten sie es noch nie zu tun

Englische Woche in der Bayernliga Süd. Allerdings nicht für das gesamte Teilnehmerfeld. Der SV Schalding-Heining beispielsweise hatte unter der Woche spielfrei und konnte so eine ganz normale Trainingswoche durchziehen. Am Montag, am Dienstag und am Donnerstag stand jeweils eine Einheit auf dem Programm, um bestens gewappnet zu sein für das morgige Heimspiel gegen den TuS Geretsried. Geretsried? Das wird sich so mancher SVS-Fan fragen. In den vergangenen Jahren liefen sich die Kontrahenten nicht über den Weg und kreuzen nun zum ersten Mal im Verbandsbereich die Klingen. Der Aufsteiger aus dem Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen - übrigens die größte Stadt des Landkreises - ist sehr gut aus den Starlöchern gekommen, hat noch keine Niederlage kassiert und aus vier Partien starke zehn Zähler geholt. Unterschätzen werden die Schaldinger daher den Neuling gewiss nicht! Anstoß am Reuthinger Weg ist am Samstag um 14 Uhr.