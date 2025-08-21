„Wir genießen das“ – TuS Geretsried schwebt trotz Verletzungspech auf Wolke sieben

Ungeschlagen als Aufsteiger: In den ersten vier Spielen konnte der TuS Geretsried dreimal als Sieger vom Platz gehen und grüßt damit von Tabellenplatz vier.

Mit Kaan Aygün holten sich die Verantwortlichen einen routinierten Mittelfeldmann an Bord. Für Türkgücü München hat der 28-jährige 15 Regionalligaspiele absolviert. Auch die jahrelange Ausbildung beim Jahn Regensburg spricht für die Klasse des Neuzugangs. Zudem kennt Aygün die Bayernliga nur zu gut – letzte Saison schnürte er noch für den FC Ismaning seine Fußballschuhe.

Geretsried – Es war für viele sicherlich eine unvergessliche Party, die ab dem 31. Mai in Geretsried gefeiert wurde. Durch die erfolgreiche Relegation wurde der Bayernliga-Aufstieg perfekt – zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte. Seit dem wuchs neben der Vorfreude auf die neue Liga auch der Kader des Aufsteigers.

Aygün verfügt über „technisch alle Voraussetzungen“

Weil er dort aber nicht auf seiner gewünschten Position eingesetzt wurde, suchte Aygün nach einer neuen Herausforderung. Es dauerte nicht lange, bis man in Geretsried auf ihn aufmerksam wurde. Im Gespräch mit Fussball Vorort/FuPa Oberbayern zeigt sich Coach Dittmann von dem Spieler beeindruckt: „Er wird in naher Zukunft noch sehr wichtig für uns“.

Besonders auf seinen Lieblingspositionen im offensiven Mittelfeld und Sturm kann das Trainerteam von seinen Fähigkeiten profitieren. Laut dem sportlichen Leiter Ibro Filan hat Aygün „technisch alle Voraussetzungen“. In den nächsten Wochen kann er diese Fähigkeiten unter Beweis stellen. Mit der aktuellen Personalsituation eröffnet sich für den Neuzugang eine Chance.

Neuer Innenverteidiger ist 18 Jahre alt und 1,95 Meter groß

Die vielen Ausfälle sind für die Verantwortlichen im Moment der einzige Wermutstropfen. Während dem Auswärtsspiel gegen Schalding befindet sich eine handvoll Spieler bei der Hochzeit von Anastasios Karpouzidis in Griechenland. Zudem fällt mit der schweren Verletzung von Aufstiegsheld Belmin Idrizovic ein Topspieler für die gesamte Hinrunde aus. Somit muss Daniel Dittmann im nächsten Spiel auf zehn Spieler verzichten.

Das liest sich zwar tragisch, gibt gleichzeitig aber den jungen Spielern die Möglichkeit, sich in die Mannschaft zu spielen. So zum Beispiel Kongni Djaleu. Der 18 Jahre alte Innenverteidiger ist 1,95 Meter groß und verfügt über herausragende körperliche Qualitäten.

Als A-Jugend-Spieler in den Bayernliga-Kader

Neben der Physis ist er allerdings auch technisch begabt – in der Jugend wurde Djaleu beim TSV 1860 München ausgebildet. Letzte Saison verschlug es das Talent in die österreichische Jugendliga. Im Sommer wurde er dann selbst aktiv und erfragte beim TuS Geretsried ein Probetraining.

Nach einer überzeugenden Vorstellung wurde er schließlich in den Bayernliga-Kader aufgenommen, obwohl er sogar noch in der A-Jugend spielen könnte. Aktuell übernimmt Djaleu die Rolle des Perspektivspielers, doch der Trainer lässt alle Optionen offen: „Es liegt an Kongni, wie er sich zeigt und wie sehr er Gas gibt“.

Viel Demut beim TuS – Aufstiegsambitionen „unrealistisch“

Alles andere als eine einfache Aufgabe. Für Dittmann ist der Sprung von der Landes- zur Bayernliga nämlich „riesengroß, aber es ist super reizvoll für alle“. Zudem sieht der TuS-Trainer den Druck bei den anderen Mannschaften und will, dass seine Spieler befreit aufspielen. Im Moment herrscht generelle Zufriedenheit im Verein: „Wir genießen das“, meint Dittmann.

Trotz alledem sind Startschwierigkeiten ein Fremdwort im Geretsrieder Wörterbuch. Aktuell fehlen dem Aufsteiger fünf Punkte, um Tabellenführer Kirchanschöring einzuholen – sie haben allerdings zwei Spiele weniger. Dieses Ziel verfolgt in Geretsried aber niemand – für den Aufsteiger geht es nur um den Klassenerhalt.

„Um Gottes willen – da sind wir weit davon entfernt!“

Ibro Filan, Sportlicher Leiter von TuS Geretsried, über mögliche Aufstiegsambitionen

Dittmann wirft keinen Blick auf die Tabelle und findet Aufstiegsambitionen „unrealistisch“. Auch der sportliche Leiter schlichtet dem Trainer auf die Frage nach Aufstiegsambitionen bei: „Um Gottes willen – da sind wir weit davon entfernt!“.

Mit dem nächsten Spiel wird sich zeigen, wohin die Reise für den TuS gehen kann. Mit der angesprochenen Personalsituation und einer fast dreistündigen Autofahrt zum Regionalligisten SV Schalding-Heining wartet ein erster Härtetest auf den Liganeuling. Dementsprechend ist die Zielsetzung von Ibro Filan von Demut geprägt: „Wenn am Ende ein Punkt dabei rausspringt, dann sind wir total happy“. (mh)