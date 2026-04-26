Novesia und Wevelinghoven überzeugen, Spektakel in Orken

Spielt eigentlich in der Bezirksliga: Dennis Brune. – Foto: Mette H

Am 25. Spieltag der Kreisliga A Neuss behauptet sich SV Germania Grefrath 1926 an der Spitze, während DJK Novesia Neuss und BV Wevelinghoven nachlegen. Im Fokus steht zudem das 5:4 zwischen SG Orken-Noithausen und SVG Neuss-Weissenberg II, während Yannik Neumann mit drei Treffern glänzt.

Der SV Glehn, der zuletzt den Blick vorsichtig nach oben richten durfte, musste im Heimspiel gegen den SV Rosellen einen Dämpfer hinnehmen und verpasst es, den Druck auf die Spitzengruppe weiter zu erhöhen. Die Gäste starteten zielstrebig in die Partie, wobei Alexander Nuss bereits früh zur Führung traf (12.) und noch vor der Pause nachlegte (39.). Glehn, das zwar bemüht war, fand zunächst kaum Zugriff, ehe ein Eigentor von Patryk Gadzina kurz vor der Pause den Anschluss wie Endstand herstellte (43.).

Für Glehn bedeutet die Niederlage, dass der Abstand auf die Aufstiegsplätze anwächst, während Rosellen sich mit nunmehr stabileren Ergebnissen im gesicherten Mittelfeld etabliert und den Blick eher nach oben als nach unten richten kann.

Der FC Straberg und der VfR Büttgen trennen sich 1:1, womit die Gäste den Anschluss an die Top drei verpassen. Straberg ging durch Paul Mertes in Führung, doch Rick Mosheim gelang noch vor der Pause der Ausgleich. In der Folge blieb die Partie ohne weitere Treffer, sodass Büttgen im oberen Tabellenbereich leicht zurückfällt, während Straberg im unteren Mittelfeld einen wichtigen Punkt sammelt.

Ein wahres Spektakel lieferten sich die SG Orken-Noithausen und die SVG Neuss-Weissenberg II, wobei sich die Gastgeber am Ende mit 5:4 durchsetzten. Früh brachte Dennis Franica sein Team in Führung, ehe Orken den Vorsprung zwischenzeitlich ausbaute. Doch Weissenberg II blieb dran und verkürzte mehrfach, sodass die Partie lange offen blieb. Besonders auffällig war Dennis Brune, der für Weissenberg II drei Treffer erzielte und seine Mannschaft im Spiel hielt. Auf der Gegenseite sorgte ein Doppelpack von Roman Kiselev für den entscheidenden Vorsprung, auch wenn es in der Schlussphase noch einmal eng wurde. Orken festigt damit seine Position im gesicherten Mittelfeld, für Weissenberg II bleibt die Lage im Tabellenkeller angespannt.

Der SV Germania Grefrath 1926 untermauert seine Spitzenposition und setzt sich souverän gegen den TuS Grevenbroich durch. Nach einer torlosen ersten Hälfte nutzten die Gastgeber eine starke Phase nach dem Seitenwechsel, um die Partie innerhalb kurzer Zeit zu entscheiden. Damian Kaluza brachte Grefrath in Führung, ehe Etienne Piehler und Jan-Lars Schuchardt den Vorsprung binnen weniger Minuten ausbauten. Patryk Kamil Taberski setzte schließlich den Schlusspunkt. Damit baut Grefrath seine Stellung an der Tabellenspitze weiter aus, während Grevenbroich im unteren Tabellenbereich verbleibt und den Abstand nach oben nicht verkürzen kann.

Der BV Wevelinghoven hat sich mit einem spektakulären 8:3 gegen den FC SF Delhoven durchgesetzt und bleibt im Rennen um die vorderen Plätze. Bereits in der Anfangsphase sorgten Nick Eißenberg, Manuel Sousa und Jeremy Franklyn Müller für eine klare Führung, die jedoch zwischenzeitlich durch Delhoven verkürzt wurde. Im zweiten Durchgang übernahmen die Gastgeber endgültig die Kontrolle, wobei Yannik Neumann mit drei Treffern herausragte. Weitere Tore von Nick Eißenberg und Antonio Helpenstein sorgten für klare Verhältnisse. Wevelinghoven behauptet damit Rang drei und bleibt dem Spitzentrio dicht auf den Fersen, Delhoven dagegen verharrt im unteren Mittelfeld.

Die DJK Novesia Neuss bleibt erster Verfolger und überzeugte beim 4:0 gegen die Sportfreunde Vorst vor allem durch eine starke erste Halbzeit. Bereits früh brachte Saverio Amoroso sein Team in Führung und legte wenig später seinen zweiten Treffer nach. Noch vor dem Seitenwechsel erhöhten Luis Falkowski und Nikolai Spelter, womit die Partie früh entschieden war. Novesia festigt damit Rang zwei und hält den Abstand zur Spitze in Schlagdistanz, während Vorst im oberen Mittelfeld den Anschluss nach ganz oben verpasst.

Der TuS Reuschenberg holt einen wichtigen Heimsieg gegen die SG Grimlinghausen / Norf und verschafft sich im Tabellenkeller etwas Luft. In einer lange offenen Partie erzielte Yakup Akbulut den entscheidenden Treffer nach gut einer Stunde. Damit verbessert sich Reuschenberg im unteren Bereich, Grimlinghausen / Norf verbleibt im Tabellenkeller und den hat Anschluss nach oben verpasst.

Das sind die nächsten Spieltage

26. Spieltag

So., 03.05.26 13:00 Uhr SVG Neuss-Weissenberg II - SV Rosellen

So., 03.05.26 15:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - SV Glehn

So., 03.05.26 15:00 Uhr TuS Grevenbroich - BV Wevelinghoven

So., 03.05.26 15:00 Uhr Sportfreunde Vorst - TuS Reuschenberg

So., 03.05.26 15:15 Uhr FC SF Delhoven - DJK Novesia Neuss

So., 03.05.26 15:30 Uhr VfR Büttgen - SG Orken-Noithausen

So., 03.05.26 15:30 Uhr FSV Vatan Neuss - FC Straberg



27. Spieltag

Do., 07.05.26 19:30 Uhr FC Straberg - SG Grimlinghausen / Norf

So., 10.05.26 15:00 Uhr SV Rosellen - VfR Büttgen

So., 10.05.26 15:15 Uhr TuS Reuschenberg - FC SF Delhoven

So., 10.05.26 15:30 Uhr SV Glehn - SVG Neuss-Weissenberg II

So., 10.05.26 15:30 Uhr BV Wevelinghoven - SV Germania Grefrath 1926

So., 10.05.26 15:30 Uhr DJK Novesia Neuss - TuS Grevenbroich

So., 10.05.26 15:30 Uhr SG Orken-Noithausen - FSV Vatan Neuss

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