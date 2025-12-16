Notariell besiegelt: FC Bayern kauft den Sportpark Unterhaching

Der Stadiondeal ist seit Dienstagnachmittag perfekt, der FC Bayern kauft der Gemeinde Unterhaching den Sportpark ab. Am Mittwoch geben alle Involvierten dazu eine Pressekonferenz.

Unterhaching – Genau 12.295 Tage ist es jetzt her, dass der Sportpark Unterhaching eingeweiht wurde mit dem Bayernligaspiel der heimischen SpVgg gegen den TSV Schwaben Augsburg. 3:0 endete das Fußballspiel an jenem am 10. April 1992, und seitdem befindet sich der Sportpark im Eigentum der Gemeinde Unterhaching. Bis gestern, Dienstagnachmittag: Da wurde bei einem Notartermin der sich seit Monaten abzeichnende Stadionverkauf offiziell besiegelt – neuer Eigentümer ist ab dem 1. Januar 2026 die „Allianz Arena München Stadion GmbH“ des FC Bayern, der künftig sein Frauen-Bundesligateam in Unterhaching spielen lassen wird (wir berichteten).

Dreesen sieht „Meilenstein“

„Der Erwerb des Sportparks Unterhaching ist ein weiterer Meilenstein für die gesamte Entwicklung unserer FC Bayern Frauen. Die neue sportliche Heimat unseres Frauen-Teams wird die Anforderungen der UEFA erfüllen und auch der Zuschauernachfrage in Zukunft gerecht“, sagt der Vorstandvorsitzende des FC Bayern, Jan-Christian Dreesen. „Mittelfristig soll der Sportpark Unterhaching die neue Heimat für den kompletten FC Bayern Frauenfußball werden.“ Unterhachings Bürgermeister Wolfgang Panzer (SPD) ergänzte, beim FC Bayern sei der Sportpark „in guten Händen“.

Das Stadion soll weiterhin sportliche Heimat der SpVgg Unterhaching, die nach wie vor Mieter bleibt, sein. Am Mittwochvormittag gibt es im Sportpark mit allen Involvierten eine Pressekonferenz zum Stadiondeal.