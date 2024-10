Nordkirchen mit großer Chance, Duell der Sieglosen in Dülmen

Nach fünf Wochen auf Platz zwei bietet sich dem FC Nordkirchen am kommenden Spieltag die Chance vorerst die Tabellenspitze zurückzuerobern. Nach dem Aussetzer des SV Eintracht Ahaus in Gemen (1:4) am letzten Wochenende ist der Vorsprung des Tabellenführers auf zwei Punkte geschrumpft. Da die Eintracht diesen Spieltag spielfrei hat, würde ein Sieg der Nordkirchener die Rückeroberung des Aufstiegsplatzes bedeuten. Gegner am Sonntag: Der SV Dorsten-Hardt. Die Mannschaft von Trainer Christoph Schlebach hat sich nach wackeligem Start deutlich stabilisiert. In den vergangenen sieben Ligaspielen ging man nur zwei Mal als Verlierer vom Platz (1:4 gegen die Hammer SpVg / 0:2 gegen den VfL Senden) wichtige Punkte fuhren die Dorstener bei den Kellerkindern Vorwärts Wettringen, SC Altenrheine und FC Epe ein. Im Kreispokal Recklinghausen gelang ihnen sogar das Weiterkommen gegen Ligakonkurrenten Westfalia Gemen (6:7 n. E.). Trotz der Platzierung im unteren Tabellen-Mittelfeld also alles andere als "Kanonenfutter" für den FC Nordkirchen. Anstoß in Dorsten-Hardt ist am Sonntag um 15 Uhr.

Die TSG Dülmen ist seit Wochen auf der Suche nach dem berüchtigten Schalter, den es im Kampf um den Klassenerhalt umzulegen gilt. Die Ausbeute der letzten vier Spiele ist gering: Lediglich einen Zähler konnte man dazu gewinnen. Nach einer kurzen Serie, in der man in drei Spielen zwei Siege und ein Remis einfuhr, ging der TSG gewissermaßen der "Flow" verloren. Am vergangenen Spieltag schlug man sich gegen den Favoriten aus Nordkirchen wacker, stand letztendlich jedoch wieder mit leeren Händen da. Vor allem vor heimischem Publikum tut sich die TSG schwer − die Dülmener sind die letzte verbliebene Mannschaft, die noch ohne Heimsieg daherkommt. Am Sonntag könnten sie so zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, denn der TuS Haltern kommt nach Dülmen. Der TuS, seines Zeichens die zweitschlechteste Auswärts-Mannschaft, konnte sich zuletzt durch wichtige Siege im heimischen Stadion etwas Luft zum atmen verschaffen. Auch die Gäste sind in ihrer Rolle noch sieglos: In fünf Auswärtsspielen erkämpfte man sich lediglich einen Punkt (1:1 gegen den SV Rot-Weiß Deuten). Ob eine Mannschaft ihren Fluch brechen kann entscheidet sich am Sonntag, Anpfiff ist auch in Dülmen um 15 Uhr.