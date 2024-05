Nordholz und Wingst punkten im Abstiegskampf

Während drei Mannschaften schon für die 1. Kreisklasse planen können, stecken fünf Teams noch im Abstiegskampf. Die besten Karten hat hier der FC Geestland mit 33 Punkten und einem positiven Torverhältnis. Das Team von Andreas Preßel steht nach einer bisher durchwachsenen Saison auf dem neunten Platz. Dahinter ist der SC Hemmoor noch nicht ganz gesichert. Der VfL Wingst kommt nach zwei Siegen in Folge ebenfalls auf 33 Punkte und hat sich an der SG Blau Weiss Stubben vorbeigeschoben.

Der VfL Wingst gewinnt das Spiel gegen die SpVgg BISON mit 4:0. Bereits in der 20. Minute gelingt Max Steyer nach einer Vorlage von Jan Baack das 1:0 für den VfL. Das Spiel bleibt hart umkämpft, bis in der 50. Minute ein Eigentor dem VfL Wingst das 2:0 bringt. In der 75. Minute erhält Niklas Riedel vom VfL Wingst die Rote Karte. Trotz Unterzahl kann Jan Baack in der 80. Minute das 3:0 erzielen, diesmal nach Vorlage von Tim Schlobohm. Kurz vor Schluss schiesst Bjarne Golkowski das 4:0 in der 90. Minute und sichert den klaren Sieg für den VfL Wingst.