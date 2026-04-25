Norderstedt II zu stark, TuS Ostdorf stark, SC Victoria II dreht Spiel

Der 28. Spieltag der Landesliga Hammonia bringt deutliche Ergebnisse und weitere Verschiebungen in der Tabelle. Tabellenführer FC Eintracht Norderstedt II baut seinen Vorsprung auf 65 Punkte aus und stellt mit nun 98 Toren die beste Offensive der Liga. Im Tabellenkeller sammelt SC Victoria II wichtige Punkte, während Klub Kosova weiter zurückfällt.
Klare Ausgangslage und ein deutliches Ergebnis: Tabellenführer FC Eintracht Norderstedt II (62 Punkte) setzte sich mit 7:2 gegen den SV Rugenbergen (45 Punkte) durch. Aduramane Mané eröffnete den Torreigen (21.), Nic Kretschmar erhöhte (26.). Nach dem Anschluss durch Pascal Haase (31.) stellte Bilal Balogun (36.) und Mamadou Djalo (38.) den alten Abstand wieder her. Auch nach der Pause blieb Norderstedt konsequent: Mané traf erneut (55., 77.), Haase verkürzte zwischenzeitlich (62.), ehe Kretschmar den Schlusspunkt setzte (90.). Norderstedt baut den Vorsprung an der Spitze weiter aus, Rugenbergen bleibt Fünfter.
Mit Blick auf die Tabelle waren die Rollen klar verteilt: TuS Osdorf (32 Punkte vor dem Spieltag) empfing das Schlusslicht Klub Kosova (13 Punkte) und setzte sich deutlich durch. Oguzhan Senol brachte Osdorf früh in Führung (14.), Jeremy Mikel Wachter erhöhte per Foulelfmeter (40.). Nach dem Seitenwechsel traf Stefan Agyare zum 3:0 (65.), ehe Mou-Inzou Bachir verkürzte (67.). In der Schlussphase bauten Christian Alan Botchak Leumani (75.) und Lennox Finn Anton Trampert (87.) das Ergebnis weiter aus. Osdorf verbessert sich auf 35 Punkte und bleibt im gesicherten Mittelfeld, Kosova bleibt mit 13 Punkten Letzter.
-
29. Spieltag
Fr., 01.05.26 20:00 Uhr FC St. Pauli III - Eintracht Lokstedt
Fr., 01.05.26 20:00 Uhr Hamburger SV III - SSV Rantzau Barmstedt
Sa., 02.05.26 14:30 Uhr Klub Kosova - Hetlinger MTV
Sa., 02.05.26 15:00 Uhr Altona 93 II - TuS Osdorf
So., 03.05.26 13:30 Uhr Eimsbütteler TV II - FC Eintracht Norderstedt II
So., 03.05.26 14:00 Uhr SV Rugenbergen - FC Alsterbrüder
So., 03.05.26 15:00 Uhr FC Union Tornesch - TBS Pinneberg
So., 03.05.26 15:00 Uhr SC Nienstedten - SC Victoria II
19. Spieltag
Fr., 08.05.26 19:00 Uhr Klub Kosova - FC St. Pauli III
Fr., 08.05.26 20:00 Uhr SC Nienstedten - SV Rugenbergen
Fr., 08.05.26 20:00 Uhr Hamburger SV III - FC Alsterbrüder
So., 10.05.26 12:00 Uhr SC Victoria II - Hetlinger MTV
So., 10.05.26 13:00 Uhr TBS Pinneberg - TuS Osdorf
So., 10.05.26 14:00 Uhr SSV Rantzau Barmstedt - Eintracht Lokstedt
So., 10.05.26 14:30 Uhr Altona 93 II - Eimsbütteler TV II
So., 10.05.26 15:00 Uhr FC Union Tornesch - FC Eintracht Norderstedt II
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/hamburg/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/hamburg/transfers
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/hamburg/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: