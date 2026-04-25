Norderstedt II zu stark, TuS Ostdorf stark, SC Victoria II dreht Spiel

Archivfoto: Pleite für Rugenbergen. – Foto: IMAGO

Der 28. Spieltag der Landesliga Hammonia bringt deutliche Ergebnisse und weitere Verschiebungen in der Tabelle. Tabellenführer FC Eintracht Norderstedt II baut seinen Vorsprung auf 65 Punkte aus und stellt mit nun 98 Toren die beste Offensive der Liga. Im Tabellenkeller sammelt SC Victoria II wichtige Punkte, während Klub Kosova weiter zurückfällt.

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Landesliga Hammonia: die Spiele am Freitag

Klare Ausgangslage und ein deutliches Ergebnis: Tabellenführer FC Eintracht Norderstedt II (62 Punkte) setzte sich mit 7:2 gegen den SV Rugenbergen (45 Punkte) durch. Aduramane Mané eröffnete den Torreigen (21.), Nic Kretschmar erhöhte (26.). Nach dem Anschluss durch Pascal Haase (31.) stellte Bilal Balogun (36.) und Mamadou Djalo (38.) den alten Abstand wieder her. Auch nach der Pause blieb Norderstedt konsequent: Mané traf erneut (55., 77.), Haase verkürzte zwischenzeitlich (62.), ehe Kretschmar den Schlusspunkt setzte (90.). Norderstedt baut den Vorsprung an der Spitze weiter aus, Rugenbergen bleibt Fünfter.

Mit Blick auf die Tabelle waren die Rollen klar verteilt: TuS Osdorf (32 Punkte vor dem Spieltag) empfing das Schlusslicht Klub Kosova (13 Punkte) und setzte sich deutlich durch. Oguzhan Senol brachte Osdorf früh in Führung (14.), Jeremy Mikel Wachter erhöhte per Foulelfmeter (40.). Nach dem Seitenwechsel traf Stefan Agyare zum 3:0 (65.), ehe Mou-Inzou Bachir verkürzte (67.). In der Schlussphase bauten Christian Alan Botchak Leumani (75.) und Lennox Finn Anton Trampert (87.) das Ergebnis weiter aus. Osdorf verbessert sich auf 35 Punkte und bleibt im gesicherten Mittelfeld, Kosova bleibt mit 13 Punkten Letzter.

Im direkten Duell im unteren Tabellenbereich setzt sich SC Victoria II (16 Punkte) gegen Altona 93 II (21 Punkte) durch. Die Gäste gingen durch Peer Ewerbeck per Foulelfmeter in Führung (52.), doch Julian Pötzinger glich aus (62.). Nur zwei Minuten später traf Egor Tschudinow zur Führung (64.). Victoria sammelt damit wichtige Punkte im Tabellenkeller und verkürzt den Rückstand nach oben, während Altona weiter im unteren Tabellenbereich bleibt.

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Landesliga Hammonia: die Spiele am Samstag

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Landesliga Hammonia: die Spiele am Sonntag

Spieltext TBS Pinneb. - Alsterbrüder

Morgen, 14:00 Uhr SSV Rantzau Barmstedt SSV Rantzau SC Nienstedten Nienstedten 14:00 PUSH

Spieltext SSV Rantzau - Nienstedten

Spieltext Ein.Lokstedt - ETV II

Spieltext Un.Tornesch - Hamburger SV III

Spieltext Hetlingen - St. Pauli III

Das sind die nächsten Spieltage

29. Spieltag

Fr., 01.05.26 20:00 Uhr FC St. Pauli III - Eintracht Lokstedt

Fr., 01.05.26 20:00 Uhr Hamburger SV III - SSV Rantzau Barmstedt

Sa., 02.05.26 14:30 Uhr Klub Kosova - Hetlinger MTV

Sa., 02.05.26 15:00 Uhr Altona 93 II - TuS Osdorf

So., 03.05.26 13:30 Uhr Eimsbütteler TV II - FC Eintracht Norderstedt II

So., 03.05.26 14:00 Uhr SV Rugenbergen - FC Alsterbrüder

So., 03.05.26 15:00 Uhr FC Union Tornesch - TBS Pinneberg

So., 03.05.26 15:00 Uhr SC Nienstedten - SC Victoria II

19. Spieltag

Fr., 08.05.26 19:00 Uhr Klub Kosova - FC St. Pauli III

Fr., 08.05.26 20:00 Uhr SC Nienstedten - SV Rugenbergen

Fr., 08.05.26 20:00 Uhr Hamburger SV III - FC Alsterbrüder

So., 10.05.26 12:00 Uhr SC Victoria II - Hetlinger MTV

So., 10.05.26 13:00 Uhr TBS Pinneberg - TuS Osdorf

So., 10.05.26 14:00 Uhr SSV Rantzau Barmstedt - Eintracht Lokstedt

So., 10.05.26 14:30 Uhr Altona 93 II - Eimsbütteler TV II

So., 10.05.26 15:00 Uhr FC Union Tornesch - FC Eintracht Norderstedt II

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