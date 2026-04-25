 2026-04-23T13:43:33.969Z

Allgemeines

Norderstedt II zu stark, TuS Ostdorf stark, SC Victoria II dreht Spiel

Landesliga Hammonia: Tabellenführer FC Eintracht Norderstedt II baut seinen Vorsprung auf 65 Punkte aus und stellt mit nun 98 Toren die beste Offensive der Liga. Im Tabellenkeller sammelt SC Victoria II wichtige Punkte, während Klub Kosova weiter zurückfällt.

von red · Heute, 20:29 Uhr · 0 Leser
Archivfoto: Pleite für Rugenbergen.
Archivfoto: Pleite für Rugenbergen. – Foto: IMAGO

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Landesliga Hammonia
Alsterbrüder
Hamburger SV III
Rugenbergen
Un.Tornesch

Der 28. Spieltag der Landesliga Hammonia bringt deutliche Ergebnisse und weitere Verschiebungen in der Tabelle. Tabellenführer FC Eintracht Norderstedt II baut seinen Vorsprung auf 65 Punkte aus und stellt mit nun 98 Toren die beste Offensive der Liga. Im Tabellenkeller sammelt SC Victoria II wichtige Punkte, während Klub Kosova weiter zurückfällt.

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Landesliga Hammonia: die Spiele am Freitag

Gestern, 20:00 Uhr
FC Eintracht Norderstedt
FC Eintracht NorderstedtNorderstedt II
SV Rugenbergen
SV RugenbergenRugenbergen
7
2
Abpfiff

Klare Ausgangslage und ein deutliches Ergebnis: Tabellenführer FC Eintracht Norderstedt II (62 Punkte) setzte sich mit 7:2 gegen den SV Rugenbergen (45 Punkte) durch. Aduramane Mané eröffnete den Torreigen (21.), Nic Kretschmar erhöhte (26.). Nach dem Anschluss durch Pascal Haase (31.) stellte Bilal Balogun (36.) und Mamadou Djalo (38.) den alten Abstand wieder her. Auch nach der Pause blieb Norderstedt konsequent: Mané traf erneut (55., 77.), Haase verkürzte zwischenzeitlich (62.), ehe Kretschmar den Schlusspunkt setzte (90.). Norderstedt baut den Vorsprung an der Spitze weiter aus, Rugenbergen bleibt Fünfter.

Gestern, 19:30 Uhr
TuS Osdorf
TuS OsdorfTuS Osdorf
Klub Kosova
Klub KosovaKlub Kosova
5
1
Abpfiff

Mit Blick auf die Tabelle waren die Rollen klar verteilt: TuS Osdorf (32 Punkte vor dem Spieltag) empfing das Schlusslicht Klub Kosova (13 Punkte) und setzte sich deutlich durch. Oguzhan Senol brachte Osdorf früh in Führung (14.), Jeremy Mikel Wachter erhöhte per Foulelfmeter (40.). Nach dem Seitenwechsel traf Stefan Agyare zum 3:0 (65.), ehe Mou-Inzou Bachir verkürzte (67.). In der Schlussphase bauten Christian Alan Botchak Leumani (75.) und Lennox Finn Anton Trampert (87.) das Ergebnis weiter aus. Osdorf verbessert sich auf 35 Punkte und bleibt im gesicherten Mittelfeld, Kosova bleibt mit 13 Punkten Letzter.

Gestern, 20:00 Uhr
SC Victoria
SC VictoriaSC Victoria II
Altona 93
Altona 93Altona 93 II
2
1
Abpfiff

Im direkten Duell im unteren Tabellenbereich setzt sich SC Victoria II (16 Punkte) gegen Altona 93 II (21 Punkte) durch. Die Gäste gingen durch Peer Ewerbeck per Foulelfmeter in Führung (52.), doch Julian Pötzinger glich aus (62.). Nur zwei Minuten später traf Egor Tschudinow zur Führung (64.). Victoria sammelt damit wichtige Punkte im Tabellenkeller und verkürzt den Rückstand nach oben, während Altona weiter im unteren Tabellenbereich bleibt.

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Landesliga Hammonia: die Spiele am Samstag

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Landesliga Hammonia: die Spiele am Sonntag

Morgen, 13:00 Uhr
TBS Pinneberg
TBS PinnebergTBS Pinneb.
FC Alsterbrüder
FC AlsterbrüderAlsterbrüder
13:00
Spieltext TBS Pinneb. - Alsterbrüder

Morgen, 14:00 Uhr
SSV Rantzau Barmstedt
SSV Rantzau BarmstedtSSV Rantzau
SC Nienstedten
SC NienstedtenNienstedten
14:00
Spieltext SSV Rantzau - Nienstedten

Morgen, 14:00 Uhr
Eintracht Lokstedt
Eintracht LokstedtEin.Lokstedt
Eimsbütteler TV
Eimsbütteler TVETV II
14:00
Spieltext Ein.Lokstedt - ETV II

Morgen, 15:00 Uhr
FC Union Tornesch
FC Union TorneschUn.Tornesch
Hamburger SV
Hamburger SVHamburger SV III
15:00
Spieltext Un.Tornesch - Hamburger SV III

Morgen, 15:00 Uhr
Hetlinger MTV
Hetlinger MTVHetlingen
FC St. Pauli
FC St. PauliSt. Pauli III
15:00
Spieltext Hetlingen - St. Pauli III

Das sind die nächsten Spieltage

29. Spieltag
Fr., 01.05.26 20:00 Uhr FC St. Pauli III - Eintracht Lokstedt
Fr., 01.05.26 20:00 Uhr Hamburger SV III - SSV Rantzau Barmstedt
Sa., 02.05.26 14:30 Uhr Klub Kosova - Hetlinger MTV
Sa., 02.05.26 15:00 Uhr Altona 93 II - TuS Osdorf
So., 03.05.26 13:30 Uhr Eimsbütteler TV II - FC Eintracht Norderstedt II
So., 03.05.26 14:00 Uhr SV Rugenbergen - FC Alsterbrüder
So., 03.05.26 15:00 Uhr FC Union Tornesch - TBS Pinneberg
So., 03.05.26 15:00 Uhr SC Nienstedten - SC Victoria II

19. Spieltag
Fr., 08.05.26 19:00 Uhr Klub Kosova - FC St. Pauli III
Fr., 08.05.26 20:00 Uhr SC Nienstedten - SV Rugenbergen
Fr., 08.05.26 20:00 Uhr Hamburger SV III - FC Alsterbrüder
So., 10.05.26 12:00 Uhr SC Victoria II - Hetlinger MTV
So., 10.05.26 13:00 Uhr TBS Pinneberg - TuS Osdorf
So., 10.05.26 14:00 Uhr SSV Rantzau Barmstedt - Eintracht Lokstedt
So., 10.05.26 14:30 Uhr Altona 93 II - Eimsbütteler TV II
So., 10.05.26 15:00 Uhr FC Union Tornesch - FC Eintracht Norderstedt II

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