Nordduell unter Flutlicht auf der Lohmühle: VfB gegen HSV II

Der VfB geht mit Rückenwind in die Partie: Nach dem 3:2-Auswärtssieg bei Altona 93 stehen die Grün-Weißen mit 30 Punkten aus 23 Spielen auf Rang zehn. Die Bilanz lautet acht Siege, sechs Unentschieden und neun Niederlagen bei einem Torverhältnis von 37:49. Ziel ist es, den Abstand zur Abstiegszone weiter zu vergrößern.

Besonders im Angriff ist die HSV-U21 gut besetzt. Maurice Boakye ist mit 15 Saisontoren der gefährlichste Angreifer und zählt zu den treffsichersten Stürmern der Liga. Dahinter folgen Raif Adam (7 Treffer) und Glory Kiveta (4 Treffer).

Der HSV II rangiert mit 33 Punkten aus 24 Partien auf Platz sieben. Die junge Mannschaft präsentiert sich offensivstark (40 erzielte Treffer), kassierte aber auch bereits 39 Gegentore.

Das Hinspiel am 5. November 2025 im Stadion Hoheluft endete 2:2. Damals brachte ein Elfmeter von Kiveta die Hamburger früh in Führung, Yehor Melenivskyi glich für den VfB aus. In der Schlussphase traf Boakye zum 2:1 für den HSV, ehe Manuel Farrona Pulido kurz vor dem Abpfiff noch den Ausgleich sicherte.

Bilanz spricht für den VfB

Auch der Blick in die Historie verspricht Spannung. In bislang 47 Pflichtspielen zwischen beiden Mannschaften feierte der VfB 24 Siege, der HSV II gewann zwölfmal, elf Partien endeten unentschieden. Das Torverhältnis von 88:55 spricht ebenfalls klar für die Lübecker.

Wiedersehen mit Ex-Meistertrainer

An der Seitenlinie der Hamburger steht ein alter Bekannter: Lukas Anderer, in Lübeck noch unter seinem Geburtsnamen Lukas Pfeiffer bekannt. Der 35-Jährige trainierte den VfB von Juli 2021 bis Dezember 2023, gewann mit den Grün-Weißen zweimal den Schleswig-Holstein-Pokal, erreichte den DFB-Pokal (u. a. ein 1:0 gegen Hansa Rostock) und führte den Verein 2022/23 zur Meisterschaft in der Regionalliga Nord und in die 3. Liga. Seit Sommer ist er Cheftrainer der HSV-U21 und kommt mit einem Punkteschnitt von rund 1,3 Zählern pro Spiel zurück an seine alte Wirkungsstätte.

Schiedsrichter, Service und Medien

Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Alexander Roj, assistiert von Sören Thalau und Laurence Büchner.

Der VfB bestreitet nach über drei Monaten erstmals wieder ein Heimspiel in der Liga und begleitet die Partie wie gewohnt mit einem Liveticker auf Website und App. Zusätzlich wird das Spiel über die Streaming-Plattform des NordFV.tv kostenfrei übertragen. Die Stadionzeitung „Lohmühlen ECHO“ erscheint zum HSV-II-Spiel im Umfang von 36 Seiten, ist online abrufbar und am Stadion als Printausgabe für einen Euro erhältlich.