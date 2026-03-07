VfB Lübeck siegt in Altona nach Joker-Doppelpack von Yusuf Wardak

Felix Drinkuth brachte den VfB Lübeck bei Altona 93 erstmals in Front. – Foto: Olaf Wegerich

Der VfB Lübeck hat am 25. Spieltag der Regionalliga Nord einen wichtigen Auswärtserfolg gefeiert. In einer intensiven und hitzigen Partie setzten sich die Grün-Weißen vor 3.791 Zuschauern in der traditionsreichen Adolf-Jäger-Kampfbahn mit 3:2 (1:1) gegen Altona 93 durch. Matchwinner war Joker Yusuf Wardak, der nach seiner Einwechslung mit einem Doppelpack das Spiel drehte.

Frühe Chancen für Altona – Drinkuth trifft vom Punkt Es entwickelte sich von Beginn an eine lebhafte Begegnung. Die Hamburger starteten druckvoll und kamen früh zu guten Chancen. VfB-Keeper Finn Böhmker musste bereits in der sechsten Minute bei einem Abschluss von Rasmus Tobinski großartig parieren. Erst allmählich fand der VfB in die Partie – und zeigte sich dabei eiskalt. Nach einem Foul an Dardan Karimani entschied Schiedsrichter Jannik Weinkauf auf Elfmeter. Rückkehrer Felix Drinkuth übernahm Verantwortung und verwandelte sicher zum 1:0 (14.).

Altona schlägt vor der Pause zurück Die Lübecker kontrollierten das Geschehen nun besser, ein weiteres Tor zählte jedoch wegen Abseits nicht. Kurz vor der Pause schlug Altona zurück: Nach einem Lattentreffer reagierte Michael Ambrosius am schnellsten und köpfte in der 45. Minute zum 1:1 ein. Mit diesem Resultat ging es in die Kabinen. Guerino Capretti beweist ein goldenes Händchen ach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Altona drängte, aber Lübeck hielt stand. Dann bewies VfB-Trainer Guerino Capretti ein goldenes Händchen: In der 62. Minute brachte er Yusuf Wardak – und der traf mit seinem ersten Ballkontakt nur 60 Sekunden später zur erneuten Führung (63.).

Capretti zeigte sich nach der Partie zufrieden und erleichtert: „Erst einmal Glückwunsch an meine Mannschaft. Es war mein erstes Spiel hier in Altona, und ich habe genau das bekommen, was ich erwartet hatte – Kult pur, intensive Duelle, tolle Atmosphäre. Am Ende wurde es noch einmal knapp, aber ich bin einfach nur froh, dass wir das Ding gewonnen und keinen späten Standard mehr kassiert haben. Ich bin sehr glücklich über die drei Punkte.“

Leistung und Ertrag stimmten – Cheftrainer Guerino Capretti (VfB Lübeck) war natürlich hochzufrieden. – Foto: Ismail Yesilyurt