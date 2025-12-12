 2025-12-03T05:51:34.672Z

Ligavorschau
Die Diekircher Frauen fahren für min. 73 Minuten nach Oberkorn
Die Diekircher Frauen fahren für min. 73 Minuten nach Oberkorn – Foto: Joëlle Schmartz

Noch ist die erste Saisonhälfte nicht vorbei!

Am Samstag werden noch zwei Spiele bei den Damen nachgeholt

Damen

Liga 1

Wie bereits mehrfach auf FuPa berichtet, hat die nach 17 Minuten beim Stand von 2:0 abgebrochene Partie der Damen-Liga 1 zwischen Differdingen und Diekirch einen gewissen unfreiwilligen Pionier-Charakter: es ist die erste höherklassige Begegnung, die laut dem neuen Artikel 15 der Satzung aufgrund Höherer Gewalt abgebrochen wurde und damit nicht komplett neu gespielt wird, sondern mit dem gleichen Spielstand und ab der Minute des Abbruchs fortgeführt wird. Die mindestens 73 Minuten werden bei 2:0-Rückstand schwer für Diekirch, daraus machte man in den vergangenen Tagen bei den Young Girls keinen Hehl.

Morgen, 19:00 Uhr
FC Differdingen 03
FC Differdingen 03Differdingen
Young Girls Diekirch
Young Girls DiekirchYoung Girls Diekirch
19:00live
(2:0 ab 17.')

Liga 2

Morgen, 19:00 Uhr
CS Fola Esch
CS Fola EschFola
Ent. Hosingen/Norden
Ent. Hosingen/NordenEnt. Hosingen/Norden
19:00live

