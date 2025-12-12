Noch ist die erste Saisonhälfte nicht vorbei!

Damen Liga 1

Wie bereits mehrfach auf FuPa berichtet, hat die nach 17 Minuten beim Stand von 2:0 abgebrochene Partie der Damen-Liga 1 zwischen Differdingen und Diekirch einen gewissen unfreiwilligen Pionier-Charakter: es ist die erste höherklassige Begegnung, die laut dem neuen Artikel 15 der Satzung aufgrund Höherer Gewalt abgebrochen wurde und damit nicht komplett neu gespielt wird, sondern mit dem gleichen Spielstand und ab der Minute des Abbruchs fortgeführt wird. Die mindestens 73 Minuten werden bei 2:0-Rückstand schwer für Diekirch, daraus machte man in den vergangenen Tagen bei den Young Girls keinen Hehl.