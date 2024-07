Nils Müller kehrt zur BSG Stahl Brandenburg zurück

– Foto: Andreas Santner / Verein

Der Landesligist BSG Stahl Brandenburg darf sich über eine bedeutende Rückkehr freuen: Nils Müller, ein technisch versierter Mittelfeldspieler, wechselt von der VSG Altglienicke zurück zur BSG. Der 22-Jährige, der bereits in der Vergangenheit seine Fähigkeiten am Quenz unter Beweis stellte, ist bereit, erneut für die BSG aufzulaufen und der Mannschaft in der kommenden Saison neue offensive Möglichkeiten zu bieten.

Ein bekanntes Gesicht kehrt zurück Nils Müller, der seine fußballerische Laufbahn in verschiedenen Vereinen durchlief, kehrt nun an eine vertraute Wirkungsstätte zurück. In der Saison 2022/23 war er bereits ein wichtiger Bestandteil der BSG Stahl Brandenburg, wo er in 27 Spielen 15 Tore erzielte und eine Vorlage gab. Diese beeindruckende Bilanz zeigt seine Offensivqualitäten und seine Fähigkeit, das Spiel zu lenken und zu gestalten.

Die Karriere von Nils Müller Nils Müller begann seine Karriere in der Jugend des FC Energie Cottbus, wo er in der U15-Regionalliga Nordost sowie in der U17-Bundesliga Nord/Nordost auflief. Seine weiteren Stationen führten ihn unter anderem zu Babelsberg und BFC Dynamo, wo er ebenfalls in den Junioren-Regionalligen spielte.