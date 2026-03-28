Niklas Jessen erlöst den MSV Duisburg in der Nachspielzeit Niederrheinpokal: Der MSV Duisburg schlägt den 1. FC Bocholt knapp mit 2:0. Die Treffer des Tages erzielte Niklas Jessen in der Verlängerung. von Marcel Eichholz · Heute, 17:46 Uhr · 0 Leser

Niklas Jessen erzielt das 1:0 in der Verlängerung für Duisburg. – Foto: Markus Verwimp

Im Halbfinale um den Niederrheinpokal standen sich im ausverkauften Stadion am Hünting der 1. FC Bocholt und der MSV Duisburg gegenüber. Es galt den Gegner des SC St. Tönis zu finden, der sich unter der Woche bereits gegen den FC Büderich durchsetzen konnte. In einem ausgeglichenen und intensiven Spiel war ein Klassenunterschied über weite Strecken nicht zu sehen. Torlos endete die erste Halbzeit und auch im zweiten Durchgang fielen keine Tore. Am Ende führten zwei Konter zum Erfolg.

Vom Klassenunterschied war von Beginn an nicht zu sehen. Bocholt nahm die Aufgabe gleich an und ging körperbetont und selbstbewusst in das Duell mit dem Aufstiegskandidaten aus der 3. Liga. So wurde es auch gleich nach fünf Minuten zum ersten Mal gefährlich im Duisburger Strafraum. Patrick Kurzen warf hoch in den Sechzehner, ein Mitspieler köpfte nur knapp über den Querbalken. Nur fünf Zeigerumdrehungen später war es der Ex-Duisburger Marlon Frey, der aus der Distanz abzog und nur knapp den Kasten verfehlte. Duisburgs Trainer Dietmar Hirsch hatte schon früh in der Partie alle Hände voll zu tun und neue Anweisungen an seine Spieler zu kommunizieren. In einem sehr intensiven Spiel rang Dominik Lanius kurz vor dem eigenen Strafraum Lex-Tyger Lobinger nieder, den fälligen Freistoß traf Leon Müller, setzte ihn aber knapp neben den Pfosten (27.). In der Folge ging es permanent hin und her, die ganz großen Torchancen ergaben sich aber nur sehr selten. Nach einer scharfen Hereingabe von Conor Noß verpasste der einschussbereite Steffen Meuer, nachdem Kurzen dazwischengrätschte (35.). Kurz darauf patzte Lanius im eigenen Sechzehner, Meuer reagierte schnell, traf im Abschluss aber die falsche Entscheidung und vergab so eine wirklich gute Gelegenheit zur Führung (37.). Kurz vor der Pause war Niklas Jessen durch, doch Paul Grave war hellwach und sprintete dem Duisburger entgegen. Der Keeper kam zuerst an den Ball, der aber von Jessen abprallte und in Richtung des Bocholter Tors kullerte. Patrick Sussek kam einen halben Schritt zu spät und konnte die Kugel nicht mehr verwerten (43.). In der Nachspielzeit der ersten Hälfte vergab Cedric Euschen noch aus guter Position, sodass es torlos in die Pause ging.