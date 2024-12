Nievenheim hat Bock auf den A-Liga-Titel

Mit acht Punkten Vorsprung steht der VdS Nievenheim nach der Hinrunde an der Spitze der Kreisliga A. Die Truppe von Trainer Thomas Boldt ist auf dem besten Weg, nach nur einem Jahr in die Bezirksliga zurückzukehren. Bis zur Winterpause will Nievenheim die Ausgangslage noch weiter verbessern. Es stehen gleich zwei Derbys auf dem Programm.

13 Siege, ein Remis und nur eine Niederlage – der VdS Nievenheim steht nach der Hinrunde zu recht ganz oben an der Spitze der Kreisliga A. In 15 Spielen erzielte die Boldt-Elf stolze 50 Tore und – vielleicht noch beeindruckender – kassierte nur zwölf Gegentore. Zum Vergleich: Rosellen stellt mit 23 Gegentoren die zweitbeste Abwehr der Liga, kassierte aber fast doppelt so viele Tore wie Nievenheim. Die hervorragende Ausgangslage will der Verein der Sportfreunde nun natürlich nutzen, um die Rückkehr in die Bezirksliga klarzumachen. „Wir haben uns in diese Ausgangslage gebracht, jetzt wollen wir auch da oben bleiben“, stellt Boldt klar, betont aber auch: „Es gibt keine Garantie, dass wir die Hinrunde noch einmal wiederholen.“

Keine Gedanken an einen Einbruch

Große Sorgen, dass seine Mannschaft einbrechen könnte, macht er sich aber nicht. „Ich kenne meine Mannschaft. Sie haben eine vorbildliche Einstellung. Wenn wir mal einen schlechten Tag erwischen, kommen sie über den Kampf“, so Boldt. In der Rückrunde will Nievenheim weiterhin von Spiel zu Spiel schauen. „Es ist wichtig, dass wir uns die Leichtigkeit bewahren, aber keinen Gegner unterschätzen – und wir müssen auch selbstkritisch sein, wenn wir ein Spiel mal glücklich gewonnen haben“, erklärt Boldt.

Spitzenposition zur Pause schon sicher

Bei acht Punkten Vorsprung steht jetzt schon fest, dass Nievenheim als Tabellenführer überwintern wird. Bevor es aber in die Winterpause geht, stehen noch zwei Derbys auf dem Programm. Am Sonntag (15.15 Uhr) ist Nievenheim zu Gast beim FC Delhoven, der unter der Woche im Kreispokal deutlich dem Landesligisten Holzheim unterlag. Nächste Woche geht es zum Abschluss des Jahres dann zu Hause gegen den FC Zons. „Das sind schwierige Partien. Wir gehen beide Spiele als Derbys an“, sagt Boldt und erklärt: „Unser Ziel sind sechs Punkte bis zur Winterpause. Wir wollen unserer Favoritenrolle gerecht werden.“

Die weiteren Spiele des Wochenendes: Schlusslicht SSV Delrath eröffnet die Rückrunde mit einem Heimspiel gegen den BV Wevelinghoven. In einem Neusser Duell trifft der TuS Reuschenberg auf die DJK Novesia. Nievenheim-Verfolger Sportfreunde Vorst muss an diesem Sonntag zum schweren Auswärtsspiel zu Germania Grefrath. Für den FC Zons geht es vor heimischem Publikum gegen den TuS Grevenbroich und im Tabellenkeller empfängt die SG Grimlinghausen/Norf die SG Rommerskirchen/Gilbach.