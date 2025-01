Angreifer Niek Mäder bleibt dem TuS Wickrath erhalten. – Foto: Janik Zimdahl

Niek Mäder bleibt dem TuS Wickrath erhalten Bezirksliga, Gruppe 3: Der 23-jährige Top-Angreifer hat seinen Vertrag beim TuS Wickrath verlängert - trotz zahlreicher Anfragen.

Es gibt Spieler, die bringen ein Gesamtpaket mit, dass sie einfach für andere Vereine, auch in höheren Spielklassen, interessant machen muss. Ein solcher Spieler ist auch Niek Mäder vom Bezirksligisten TuS Wickrath. Der Angreifer kam in der abgelaufenen Saison in der Bezirksliga auf 32 Treffer und 20 Assists, hat auch jetzt wieder, obwohl es bei den Wickrathern lange nicht recht laufen wollte, schon wieder zwölf Saisontore und acht Vorlagen in seiner Bilanz. Da ist es kaum ein Wunder, dass der 23-jährige Rechtsfuß Anfragen bekommt, ob er sich nicht einen Wechsel vorstellen könne. Die sind aktuell jedoch allesamt vergebens, denn Mäder hat beim TuS für die kommende Spielzeit verlängert.

Top-Angebote aus der Landesliga Auch in der Halle war Mäder natürlich treffsicher. Neun Treffer erzielte er bei der Hallenstadtmeisterschaft Mönchengladbach, drei waren es am Wochenende beim Masters in Dülken, bei dem es nicht für den zweiten Tag reichte. Dennoch ist klar, dass der Sportliche Leiter Dennis Richter sich sehr glücklich schätzt, dass die Verlängerung gelungen ist. "Die Angebote für den Jungen haben sich wirklich gehäuft, da waren allein vier große Landesligisten mit dabei. Einer davon hat schon wirklich stattlich viel Geld geboten. Deshalb freuen wir uns natürlich besonders, dass Niek bei uns bleibt", erklärt Richter, der natürlich weiß, dass dieser Umstand auch für Neuverpflichtungen und andere Verlängerungen im Verein ein Signal ist.

Kaderplanung schon weit fortgeschritten Dieser Umstand, das, was der Verein für die neue Saison auf den Platz stellen will, war wiederum auch für Mäder ein wichtiger Faktor. "Er wollte natürlich schon wissen, wie unser Kader für die neue Saison aussehen wird, ob wir damit auch wieder eine gute Rolle spielen können. Wir sind aber insgesamt auch auf einem guten Weg, weshalb wir da auch Argumente hatten. Niek ist aber ein Wickrather Junge, er hat nie woanders gespielt, wohnt in Wickrathhahn - und er wollte auch nicht wirklich weg. Es war auch bei der Rückkehr von Gianluca Nurra auf die Trainerbank natürlich ein zentraler Punkt, wie wir uns für die neue Saison aufstellen. Wir arbeiten gerade auch an ein paar Zugängen für die neue Saison. Wenn das alles so funktioniert, kann es sein, dass der Kader für die Saison 2025/26 Ende Februar steht", erklärt der Sportliche Leiter - und das wäre dann natürlich ganz stark.