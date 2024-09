Niederrheinpokal: Union Nettetal gelingt Sprung ins Achtelfinale

Union Nettetal steht im Achtelfinale des Niederrheinpokals. – Foto: Jens Terhardt

Erstmals seit 2019 hat Union Nettetal das Achtelfinale im Verbandspokal erreicht. Am Sonntagnachmittag setzte sich die Mannschaft von Trainer Andreas Schwan mit 3:2 beim Oberligisten FC Büderich durch. „Wir wollten gegen einen Ligakonkurrenten auswärts eine Runde weiterkommen. Das haben wir geschafft. Daher war es ein guter Start in die wichtige englische Woche“, sagte Schwan mit Blick auf die kommenden beiden Liga-Aufgaben am Mittwoch gegen den 1. FC Kleve und am Sonntag zu Hause gegen den 1. FC Monheim.

Weggen bringt Büderich in Führung Zunächst war allerdings der Gastgeber aus Büderich in der 28. Minute durch Kevin Weggen mit 1:0 in Führung gegangen – per Foulelfmeter. Kurios: Bereits in der Vorsaison erzielte Weggen beim 2:2 gegen Nettetal zwei Treffer vom Elfmeterpunkt. „Wir waren in der Anfangsphase gut drauf, hatten eine Drangphase, aber uns ist das 1:0 nicht gelungen. Das ist im Nachhinein vielleicht verbesserungswürdig gewesen“, sagt Schwan. Er fügt aber an: „Positiv ist, dass wir nach dem Rückstand aber die Ruhe bewahrt und nach fünf Minuten den Ausgleich erzielt haben.“ In der 31. Minute traf Dorsch zum 1:1, unter Mithilfe des Gegners, der den Ball im eigenen Strafraum nicht konsequent klärte. Mit diesem Spielstand ging es dann in die Pause.