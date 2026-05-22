Niederrheinpokal live: MSV Duisburg und SC St. Tönis im Finale

Der MSV Duisburg und der SC St. Tönis spielen um den Niederrheinpokal. – Foto: Marcel Eichholz

Für die einen ist es eine Pflichtaufgabe, für die anderen das größte Spiel in der Vereinsgeschichte. Während Drittligist MSV Duisburg als klarer Favorit in das Finale um den Niederrheinpokal geht, kann der SC St. Tönis befreit aufspielen und den Saisonhöhepunkt in vollen Zügen genießen. FuPa Niederrhein berichtet vom Niederrheinpokal-Finale ausführlich live.

Zwei Mannschaften, die mit voller Motivation in das Spiel gehen, erwartet Wolfgang Jades, Vorsitzender des Verbandsfußballausschusses. Wer als Sportler in einem Endspiel steht, will es auch gewinnen und den Pott in die Luft recken so das allgemeine Credo. Die sportliche Brisanz als solche ist indes nicht mehr gegeben. Da die Zebras die Saison in der Liga, wenn auch aus ihrer Sicht sehr unglücklich, auf dem vierten Tabellenplatz beendet haben, steht bereits fest, dass sowohl der MSV als auch St. Tönis in der kommenden Saison für den DFB-Pokal qualifiziert sind.

Fußballfest an der Wedau

Es soll trotzdem ein großes Fußballfest werden. Am Donnerstagvormittag waren rund 17.000 Eintrittskarten verkauft, der Fußballverband Niederrhein hofft, dass "am Spieltag selbst eine zwei vorne steht." Unrealistisch ist das nicht, immerhin soll das Wetter hervorragend werden, wenngleich die angekündigten fast 30 Grad für die Kicker auf dem Rasen wohl eher kein Vergnügen bedeuten dürfte.

Dreimal hat der MSV den Niederrheinpokal bereits gewonnen, am Samstag soll Erfolg Nummer vier folgen. "Für uns ist es ein ganz normales Pflichtspiel, welches wir mit der angemessenen Konzentration angehen. Wir wollen den Pokal gewinnen", erklärt MSV-Coach Dietmar Hirsch im Pressegespräch vorab. Die Duisburger sind ganz klar in der Favoritenrolle und werden bemüht sein, einen erfolgreichen Saisonabschluss vor heimischer Kulisse zu erreichen. Völlig befreit kann der Oberligist aus St. Tönis aufspielen. Zum ersten Mal überhaupt hat der Verein in diesem Jahr das Endspiel erreicht, zum ersten Mal geht es für St. Tönis in der kommenden Spielzeit in den DFB-Pokal. Da würde sich SC-Coach Bekim Kastrati über Borussia Mönchengladbach freuen, aber "auch der FC Bayern München oder Borussia Dortmund wären in Ordnung", teilt er mit einem breiten Grinsen mit. Zunächst aber steht das Finale an. Pünktlich um 15.30 Uhr wird die Partie im Duisburger Wedaustadion im Rahmen des bundesweiten "Finaltags der Amateure" angepfiffen.