Niederrheinpokal live: 1. FC Bocholt - RW Oberhausen im Ticker

Niederrheinpokal: Am Donnerstag wird der Halbfinal-Gegner des MSV Duisburg ermittelt: Der 1. FC Bocholt empfängt RW Oberhausen!

von André Nückel · Heute, 14:52 Uhr · 0 Leser
Diesmal empfängt Bocholt RWO.
Diesmal empfängt Bocholt RWO. – Foto: IMAGO/Funke Foto Services

Im November haben der FC Büderich, der SC St. Tönis und auch Top-Favorit MSV Duisburg jeweils ihr Ticket für das Halbfinale des Niederrheinpokals gezogen - die verbliebene Paarung steigt am Donnerstag: Der 1. FC Bocholt und RW Oberhausen kämpfen um das Halbfinale und ein Heimspiel gegen den MSV!

Wo liegt die Priorität des 1. FC Bocholt?

Heute, 19:30 Uhr
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
RW Oberhausen
RW OberhausenRW Oberhausen
19:30live
Bocholt und RWO werden sich in dieser Saison also insgesamt dreimal getroffen haben, denn beide Klubs kämpfen in der Regionalliga West um Punkte - der FCB sogar so sehr wie schon lange nicht. Trainer René Lewejohann, der immer noch auf seinen ersten Pflichtspielsieg wartete, rief nach der 1:2-Pleite gegen den Bonner SC den Abstiegskampf aus. RWO ist dagegen Dritter und geht damit als Favorit in das Auswärtsspiel.

Die Oberhausener haben den Vorteil, dass sie sich voll und ganz auf die Partie konzentrieren können, weil das Sonntagsspiel gegen die U23 von Borussia Dortmund nicht ganz die Wichtigkeit wie das Auswärtsspiel der Bocholter bei Sportfreunde Siegen haben dürfte. Allerdings kann das Erreichen des Halbfinals auch Kräfte freisetzen. Ob Lewejohann die volle Kapelle aufbieten oder schonen wird, bleibt also abzuwarten.

1. FC Bocholt - der Weg in das Viertelfinale: 1. Runde: 6:0 DJK/SF Katernberg, 2. Runde: 2:0 SC Velbert, Achtelfinale: 2:0 SSVg Velbert

RW Oberhausen - der Weg in das Viertelfinale: 1. Runde: 3:0 SV Budberg, 2. Runde: 3:2 Rot-Weiss Essen, Achtelfinale: 2:1 VfB Homberg

So läuft das Niederrheinpokal-Viertelfinale

FC Büderich – Wuppertaler SV 1:0
Schiedsrichter: Emircan Kandemir (Duisburg ) - Zuschauer: 800
Tore: 1:0 Jannik Schulte (90.+5)

VfB Homberg – RW Oberhausen 1:2
Schiedsrichter: Marten Kaufels (Nieukerk ) - Zuschauer: 2000
Tore: 0:1 Moritz Stoppelkamp (38.), 0:2 Moritz Stoppelkamp (40.), 1:2 Luca Thissen (81.)

SV Sonsbeck – MSV Duisburg 0:3
Schiedsrichter: Kristijan Rajkovski - Zuschauer: 3000
Tore: 0:1 Florian Krüger (40.), 0:2 Conor Noß (44.), 0:3 Patrick Sussek (54. Foulelfmeter)

SC St. Tönis 1911/20 – VfB 03 Hilden 4:3
Schiedsrichter: Jan Peter Weßels (Moers) - Zuschauer: 400
Tore: 1:0 Mario Knops (20. Foulelfmeter), 1:1 Mohamed Cisse (25.), 1:2 Etienne Feese (30.), 2:2 Julio Torrens (43.), 2:3 Pascal Weber (45.+1), 3:3 Tyler Nkamanyi (66.), 4:3 Tyler Nkamanyi (86.)

Do., 26.02.26 19:30 Uhr 1. FC Bocholt - RW Oberhausen

Halbfinale schon angesetzt - in einem Monat geht es weiter


Mi., 25.03.26 19:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - FC Büderich
Sa., 28.03.26 15:00 Uhr Wird ermittelt - MSV Duisburg

