Niederrheinpokal: Das sind die offiziellen Ansetzungen im Achtelfinale

Im Niederrheinpokal steigt in der kommenden Woche das Achtelfinale, dabei stehen noch gar nicht alle Teilnehmer fest. So wartet der VfB Homberg nämlich noch auf seinen Gegner, der erst am Samstag ermittelt wird. Zumindest die anderen sieben Partien sind offiziell angesetzt.

Feststeht bislang nur, dass der VfB Homberg ein Heimspiel gegen einen attraktiven Gegner haben wird, denn am Samstag steigt das große Derby der 2. Runde zwischen Rot-Weiß Oberhausen und Rot-Weiss Essen (ab 14 Uhr im FuPa-Liveticker). Der Sieger muss zum Oberligisten. Ob dann wirklich am 14. oder 15. Oktober gespielt wird, bleibt abzuwarten, immerhin finden an diesen Terminen die anderen Duelle statt.

Am Dienstag gibt es gleich doppeltes Überraschungspotenzial: Regionalliga-Schlusslicht SSVg Velbert trifft auf den Ligarivalen 1. FC Bocholt, der von der Kaderstärke zu den Top-Teams der Liga und damit natürlich auch im Pokal zählt. Das Pokalspiel könnte auch das erste Spiel eines neuen Velbert-Coaches sein . Zudem empfängt der zweifache Vizemeister der Oberliga Niederrhein SpVg Schonnebeck den Wuppertaler SV.

Vier Duelle auf Augenhöhe und das Topspiel

Am Mittwoch stehen dann gleich vier knackige Oberliga-Duelle und das Topspiel der Runde an. Während die Begegnungen zwischen dem 1. FC Kleve und dem SC St. Tönis, Ratingen 04/19 und dem VfB 03 Hilden, dem FC Büderich und Blau-Weiß Dingden sowie dem VfL Jüchen und dem SV Sonsbeck weitestgehend offen scheinen, gastiert Drittliga-Tabellenführer MSV Duisburg als haushoher Favorit beim KFC Uerdingen, der vor einer gewaltigen Zuschauerkulisse die große Überraschung schaffen möchte). Als achte und letzte Paarung steht dann noch die Ansetzung zwischen Homberg und RWO oder RWE aus.

Auch das Achtelfinale wird von FuPa Niederrhein natürlich wieder ausführlich begleitet.

Die zeitgenauen Ansetzungen für das Niederrheinpokal-Achtelfinale

Di., 14.10.25 19:00 Uhr SSVg Velbert - 1. FC Bocholt

Di., 14.10.25 19:30 Uhr SpVg Schonnebeck - Wuppertaler SV

Mi., 15.10.25 19:30 Uhr 1. FC Kleve - SC St. Tönis 1911/20

Mi., 15.10.25 19:30 Uhr Ratingen 04/19 - VfB 03 Hilden

Mi., 15.10.25 19:30 Uhr FC Büderich - SV Blau-Weiß Dingden

Mi., 15.10.25 19:30 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - SV Sonsbeck

Mi., 15.10.25 19:30 Uhr KFC Uerdingen - MSV Duisburg

VfB Homberg - Rot-Weiß Oberhausen / Rot-Weiss Essen