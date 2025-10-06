Regionalliga-Schlusslicht SSVg Velbert stellt Cheftrainer frei

Ziel der Freistellung von Ismail Jaroui sei ein Impulswechsel durch ein neues Gesicht auf der Trainerbank. Eine Entscheidung über einen Nachfolger habe die SSVg Velbert aber noch nicht getroffen, bis zum nächsten Punktspiel verbleiben dem Regionalliga-Aufsteiger fast zwei Wochen.
"Uns ist die Entscheidung sehr schwergefallen. Ismail hat im August des vergangenen Jahres den Cheftrainerposten der 1. Mannschaft übernommen und den Wiederaufstieg in die Regionalliga realisiert", erklärt der Vereinsvorsitzende Oliver Kuhn. "Die Zusammenarbeit war stets von gegenseitiger Wertschätzung geprägt, und wir wünschen Ismail sportlich wie privat nur das Beste für die Zukunft."
Jaruoi rutschte seiner Zeit etwas unverhofft in die Rolle des Cheftrainers. In der Aufstiegssaison fungierte er zunächst noch als Co-Trainer von Peter Radojewski. Nach dessen Rücktritt übernahm Jaroui die Zügel zunächst interimsweise und führte die Blauen Löwen im engen Aufstiegskampf zum Meistertitel. Seine erste Station als Cheftrainer endete nun zwar abrupt, dennoch herrscht offenbar kein böses Blut: "Ich möchte mich beim Verein für das entgegengebrachte Vertrauen und die Zusammenarbeit bedanken. Auch wenn wir uns in dieser Saison sportlich mehr vorgenommen hatten, überwiegen für mich die vielen positiven Momente", sagt Jaroui zu seinem Abschied.
Er ergänzte: "Mein besonderer Dank gilt der Mannschaft und dem gesamten Staff. Gemeinsam haben wir in der vergangenen Saison alle Herausforderungen gemeistert und am Ende den Wiederaufstieg in die Regionalliga gefeiert, der mir in besonderer Erinnerung bleiben wird."
Sein Nachfolger wird mit einer kleinen Hypothek in die restliche Saison starten. Der SSVg fehlen bereits fünf Zähler auf den ersten potenziellen Nicht-Abstiegsplatz. In der Liga geht es in rund zwei Wochen weiter gegen Borussia Dortmund II (18. August) und anschließend zum aktuellen Tabellenführer, dem FC Schalke 04 II (25. August).