Ismail Jaroui ist nicht mehr Cheftrainer der SSVg Velbert. – Foto: SSVg Velbert 02

Regionalliga-Schlusslicht SSVg Velbert stellt Cheftrainer frei Regionalliga West: Vier Punkte aus den ersten elf Spielen sind für die Mission Klassenerhalt zu wenig – so viel ist klar. Wie der Verein nun verkündet, wird als Konsequenz Cheftrainer Ismail Jaroui von seinen Funktionen entbunden.

Ziel der Freistellung von Ismail Jaroui sei ein Impulswechsel durch ein neues Gesicht auf der Trainerbank. Eine Entscheidung über einen Nachfolger habe die SSVg Velbert aber noch nicht getroffen, bis zum nächsten Punktspiel verbleiben dem Regionalliga-Aufsteiger fast zwei Wochen.

Nachfolger noch unklar "Uns ist die Entscheidung sehr schwergefallen. Ismail hat im August des vergangenen Jahres den Cheftrainerposten der 1. Mannschaft übernommen und den Wiederaufstieg in die Regionalliga realisiert", erklärt der Vereinsvorsitzende Oliver Kuhn. "Die Zusammenarbeit war stets von gegenseitiger Wertschätzung geprägt, und wir wünschen Ismail sportlich wie privat nur das Beste für die Zukunft."

>>> Das ist Ismail Jaroui Jaruoi rutschte seiner Zeit etwas unverhofft in die Rolle des Cheftrainers. In der Aufstiegssaison fungierte er zunächst noch als Co-Trainer von Peter Radojewski. Nach dessen Rücktritt übernahm Jaroui die Zügel zunächst interimsweise und führte die Blauen Löwen im engen Aufstiegskampf zum Meistertitel. Seine erste Station als Cheftrainer endete nun zwar abrupt, dennoch herrscht offenbar kein böses Blut: "Ich möchte mich beim Verein für das entgegengebrachte Vertrauen und die Zusammenarbeit bedanken. Auch wenn wir uns in dieser Saison sportlich mehr vorgenommen hatten, überwiegen für mich die vielen positiven Momente", sagt Jaroui zu seinem Abschied.