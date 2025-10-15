 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
Der SV Sonsbeck darf wieder jubeln.
Der SV Sonsbeck darf wieder jubeln. – Foto: Ulrich Laakmann

Niederrheinpokal: Büderich jubelt als einziges Heimteam, die Übersicht

Niederrheinpokal: Der Wuppertaler SV und der 1. FC Bocholt haben das Achtelfinale gemeistert. Am Mittwoch hat der FC Büderich als einziges Heimteam gejubelt. Der SC St. Tönis gewann furios, der VfB Hilden feierte einen Coup und der SV Sonsbeck darf sich bei einem Doppelpacker bedanken. Der MSV Duisburg bleibt als Sieger in Uerdingen Turnierfavorit.

Das Achtelfinale im Niederrheinpokal läuft! Der Wuppertaler SV und der 1. FC Bocholt sind bereits weiter. Am Mittwoch hat der FC Büderich als einziges Heimteam gejubelt. Der SC St. Tönis gewann furios, der VfB Hilden feierte einen Coup und der SV Sonsbeck darf sich bei einem Doppelpacker bedanken. Der MSV Duisburg bleibt als Sieger in Uerdingen Turnierfavorit.

Niederrheinpokal-Achtelfinale am 15. Oktober

SC St. Tönis gewinnt in der Verlängerung furios

Heute, 19:30 Uhr
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
2
n.V.
5
Abpfiff
Nach 36 Minuten sprach viel für einen Sieg des 1. FC Kleve im Oberliga-Duell mit dem SC St. Tönis, weil Dario Gerling und Nermin Badnjevic getroffen hatten. Doch nach 120 Minuten hieß der Sieger St. Tönis - und wie! Die Gäste kamen durch Tyler Nkamanyi (61.) und Mohamed Hegi (83.) erst spät zum Ausgleich und drehten in der Verlängerung dann richtig auf, als Niklas Withofs (100.), Julian Andres Suaterna Florez (112.) und Julio Torrens (120.+1) zum 5:2-Erfolg trafen.

Hilden wirft Ratingen raus

Heute, 19:30 Uhr
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
0
2
Abpfiff
Das ist durchaus eine Überraschung, denn der Oberliga-Tabellenführer ist raus! Ratingen 04/19 verlor sein Heimspiel gegen den ebenfalls guten Oberligisten VfB 03 Hilden mit 0:2. Pascal Weber traf zum 1:0, das Felix zur Linden im zweiten Durchgang aus Sicht der Gäste veredelte. Jetzt darf Hilden auf einen großen Gegner im Viertelfinale hoffen, während Ratingen sich auf seinen ersten Platz konzentrieren kann.

Weggen entscheidet Partie

Heute, 19:30 Uhr
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden
2
n.V.
1
Abpfiff
+Video
Nach der Pause jubelte Blau-Weiß Dingden zunächst beim FC Büderich, denn Moritz Osthoff traf im Oberliga-Duell (50.). Die Hausherren rafften sich aber zusammen und kamen durch Maximilian Köhler zum 1:1-Ausgleich (72.), der gleichzeitig die Verlängerung bedeutete. Den Siegtreffer schoss dann Kevin Weggen per Freistoßtor (95.).

Sonsbeck jubelt in Jüchen

Heute, 19:30 Uhr
VfL Jüchen-Garzweiler
VfL Jüchen-GarzweilerVfL Jüchen
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck
1
2
Abpfiff
+Video

Linus Krajac hat seine gute Form auch im Pokal bestätigt. Nach vier Oberliga-Toren in Serie jubelte der 25-Jährige gegen Ligarivalen VfL Jüchen-Garzweiler gleich doppelt - und das ist absolut nennenswert, denn der Oberliga-Aufsteiger gilt als absolute Heimmacht. Mit dem Pausenpfiff glich Glayne Wago zunächst aus, aber auf das zweite Tor von Krajac fand Jüchen auch deshalb keine Antwort mehr, weil Sonsbeck-Keeper Kenan Mehmedovic stark parierte.

MSV Duisburg gewinnt vor toller Kulisse in Uerdingen

Heute, 19:30 Uhr
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
MSV Duisburg
MSV DuisburgMSV Duisburg
1
3
Über 9.000 Zuschauer, Flutlichtausfall und eine vorgezogene Pause - im Topspiel des Achtelfinals war viel los, aber der MSV Duisburg feierte einen verdienten Sieg beim KFC Uerdingen - mehr dazu im ausführlichen Bericht.

_____

Niederrheinpokal-Achtelfinale am 15. Oktober

Gestern, 19:30 Uhr
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppertaler SV
0
1
Abpfiff
Durch ein Tor in der Schlussphase setzte sich der Wuppertaler SV bei der SpVg Schonnebeck durch - mehr hier.

Gestern, 19:00 Uhr
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
0
2
+Video
Der 1. FC Bocholt hat das Regionalliga-Duell bei der SSVg Velbert für sich entschieden - mehr hier.

Die Partie zwischen dem VfB Homberg und Rot-Weiß Oberhausen wird wohl erst im November stattfinden.

_____

Die zeitgenauen Ansetzungen für den Niederrheinpokal

Achtelfinale
Di., 14.10.25 19:00 Uhr SSVg Velbert - 1. FC Bocholt 0:2
Di., 14.10.25 19:30 Uhr SpVg Schonnebeck - Wuppertaler SV 0:1
Mi., 15.10.25 19:30 Uhr 1. FC Kleve - SC St. Tönis 1911/20
Mi., 15.10.25 19:30 Uhr Ratingen 04/19 - VfB 03 Hilden
Mi., 15.10.25 19:30 Uhr FC Büderich - SV Blau-Weiß Dingden
Mi., 15.10.25 19:30 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - SV Sonsbeck
Mi., 15.10.25 19:30 Uhr KFC Uerdingen - MSV Duisburg
Sa., 15.11.25 14:00 Uhr VfB Homberg - RW Oberhausen

