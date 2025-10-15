Niederrheinpokal: Büderich jubelt als einziges Heimteam, die Übersicht

Das Achtelfinale im Niederrheinpokal läuft! Der Wuppertaler SV und der 1. FC Bocholt sind bereits weiter. Am Mittwoch hat der FC Büderich als einziges Heimteam gejubelt. Der SC St. Tönis gewann furios, der VfB Hilden feierte einen Coup und der SV Sonsbeck darf sich bei einem Doppelpacker bedanken. Der MSV Duisburg bleibt als Sieger in Uerdingen Turnierfavorit.
Linus Krajac hat seine gute Form auch im Pokal bestätigt. Nach vier Oberliga-Toren in Serie jubelte der 25-Jährige gegen Ligarivalen VfL Jüchen-Garzweiler gleich doppelt - und das ist absolut nennenswert, denn der Oberliga-Aufsteiger gilt als absolute Heimmacht. Mit dem Pausenpfiff glich Glayne Wago zunächst aus, aber auf das zweite Tor von Krajac fand Jüchen auch deshalb keine Antwort mehr, weil Sonsbeck-Keeper Kenan Mehmedovic stark parierte.
Die Partie zwischen dem VfB Homberg und Rot-Weiß Oberhausen wird wohl erst im November stattfinden.
Achtelfinale
Di., 14.10.25 19:00 Uhr SSVg Velbert - 1. FC Bocholt 0:2
Di., 14.10.25 19:30 Uhr SpVg Schonnebeck - Wuppertaler SV 0:1
Mi., 15.10.25 19:30 Uhr 1. FC Kleve - SC St. Tönis 1911/20
Mi., 15.10.25 19:30 Uhr Ratingen 04/19 - VfB 03 Hilden
Mi., 15.10.25 19:30 Uhr FC Büderich - SV Blau-Weiß Dingden
Mi., 15.10.25 19:30 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - SV Sonsbeck
Mi., 15.10.25 19:30 Uhr KFC Uerdingen - MSV Duisburg
Sa., 15.11.25 14:00 Uhr VfB Homberg - RW Oberhausen