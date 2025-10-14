Bocholt ringt Velbert nieder, Atmacas Distanztreffer reicht dem WSV

Velbert präsentierte sich gewohnt mutig auf heimischem Geläuf, Bocholt war zunächst noch auf die eigenen Defensivarbeit fokussiert.

Hüben wie drüben wurde es erst taten sich beide Seiten aber noch mit gefährlichen Abschlüssen schwer. Zunächst zielte Jan Holldack zu weit über das Velberter Tor (20.), etwas später griff Lucas Fox bei einem Flachschuss von Leon Lepper sicher zu (23.).

Danach passierte in den Gefahrenzonen erst einmal wieder recht wenig, bis der kurz zuvor erst eingewechselte Patrick Kurzen nach einem langen Ball von Arnold Budbimu goldrichtig stand und zur Führung einschob (37.).

Kurz vor Halbzeitpfiff näherte sich der Torschütze auch noch dem Doppelpack, doch zuerst parierte Luis Plath seinen Abschluss und auch direkt den Abpraller von Stipe Batarilo (45.).

Die SSVg zeigte sich nach dem Seitenwechsel zunächst unbeeindruckt vom Zwischenstand, fand diesmal auch noch schneller den Weg nach vorne, doch ein Kopfball von Calvin Mockschan wurde noch in höchster Not von Fox pariert (49.). Bocholt blieb in der Folge auch seinerseits gefährlich. So traf Marvin Lorch auf der anderen Seite bei seinem Abschluss nur den Pfosten (64.). Velbert war um den eigenen Treffer bemüht, die Angriffsbemühungen verteidigte der FCB jedoch größtenteils souverän weg. In der Schlussphase machte Arnold Budimbu schließlich mit einem Schuss aus rund 16 Metern den Sack zugunsten der Gäste zu (82.).

Bocholt darf weiter vom Pokalgewinn träumen, während sich die Velberter vollends auf die Mission Klassenerhalt in der Regionalliga fokussieren können.

SSVg Velbert – 1. FC Bocholt 0:2

SSVg Velbert: Luis Plath, Felix Herzenbruch, Jonas Büchte, Max Machtemes, Ismail Remmo, David Glavas (72. Timo Mehlich), Benjamin Hemcke, Calvin Marion Mockschan, Robin Hilger, Leon Jonah Lepper (72. Beyhan Ametov), Haruto Idoguchi (84. Baran Seker) - Co-Trainer: Niklas Bonnekessel

1. FC Bocholt: Lucas Fox, Philipp Hanke, Julian Riedel, Maik Amedick, Jeff Mensah (30. Patrick Kurzen), Jonas Carls, Jan Holldack (85. Bogdan Shubin), Nicolas Hirschberger (79. Cedric Euschen), Aaron Bayakala (55. Marvin Lorch), Stipe Batarilo (88. Dawyn-Paul Donner), Arnold Budimbu - Trainer: Gabriele Di Benedetto

Schiedsrichter: Marc Waldbach - Zuschauer: 420

Tore: 0:1 Patrick Kurzen (36.), 0:2 Arnold Budimbu (82.)