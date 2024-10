ETB Schwarz-Weiß Essen ist aus dem Niederrheinpokal ausgeschieden. – Foto: SSVg Velbert 02

Niederrheinpokal: Bocholt zeigt dem ETB die Grenzen auf Nach dem 1:4 gegen den Regionalligisten 1. FC Bocholt ist der ETB Schwarz-Weiß Essen aus dem Niederrheinpokal ausgeschieden.

Die erhoffte Pokalüberraschung blieb für den ETB Schwarz-Weiß Essen aus. Im Achtelfinale des Niederrheinpokals trafen die Schwarz-Weißen auf den Regionalligisten 1. FC Bocholt, der bereits in der ersten Halbzeit alles klar machte und am Ende mit einem verdienten 4:1-Auswärtssieg im Gepäck den Weg an den Niederrhein antreten konnte. Für den ETB geht es am Sonntag in der Meisterschaft weiter, wenn das Team vom Uhlenkrug zum TSV Meerbusch reist.

Mi., 23.10.2024, 19:30 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen ETB SW Essen 1. FC Bocholt 1.FC Bocholt 1 4 Abpfiff + Video Der 1. FC Bocholt ließ am Essener Uhlenkrug nichts anbrennen und ging bereits in der 8. Spielminute mit 1:0 in Führung: Nach einer Flanke von der linken Seite war FC-Stürmer Thomas Gösweiner aus sechs Metern mit dem Kopf zur Stelle und bugsierte das Spielgerät in die linke Ecke des ETB-Gehäuses. Nur fünf Zeigerumdrehungen später zappelte der Ball erneut im Essener Netz. Bocholts Jan Wellers traf mit einem Sonntagsschuss aus 21 Metern unhaltbar - direkt neben den linken Pfosten - zur 2:0-Führung (13.). Nach einer halben Stunde gab es dann die erste Chance für die Gastgeber, aber einen Flachschuss von Christopher Stöhr aus 22 Metern konnte FC-Torsteher Lucas Fox gut parieren (30.). In der 34. Minute konnte der Regionalligist bereits auf 3:0 erhöhen: Nach einem Patzer von ETB-Keeper Ryan Valentine hatte Bogdan Shubin kein Problem das runde Leder aus elf Metern im leeren Tor unterzubringen. 180 Sekunden danach stand es bereits 4:0 für Bocholt, als Thomas Gösweiner aus vier Metern einen Kopfball in der rechten Ecke versenkte und damit seinen zweiten Treffer erzielen konnte (37.).

Ehrentreffer durch Niko Bosnjak Nach der Halbzeitpause schalteten die klassenhöheren Gäste einen Gang zurück und ließen die Schwarz-Weißen dadurch besser ins Spiel kommen. Mehr als den Anschlusstreffer zum 1:4 konnte das Team von ETB-Coach Damian Apfeld aber nicht mehr erzielen: In der 74. Spielminute traf der eingewechselte Niko Bosnjak nach einem schönen Alleingang ins Bocholter Tor. Er zog Richtung Sechszehner und traf dann mit einem Klasseschuss aus 17 Metern unhaltbar in die rechte Torecke zum 1:4-Endstand.