Niederrheinpokal-Achtelfinale: 14 Tickets vergeben, ein Favorit raus

Mit Rot-Weiß Oberhausen und dem Wuppertaler SV stehen noch zwei weitere Traditionsvereine aus der Regionalliga in den Startlöchern. RWO gastiert am 24. September beim Oberliga-Absteiger DJK Adler Union Frintrop, am 25. September erwartet Landesligist DV Solingen den WSV zum letzten Zweitrundenspiel.

So läuft die 2. Runde im Niederrheinpokal

Ratingen 04/19 – SpVg Schonnebeck 3:1

Schiedsrichter: Jan Peter Weßels (Moers) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Emre Demircan (30.), 2:0 Georgios Touloupis (40.), 3:0 Sven Kreyer (59.), 3:1 Conor David Tönnies (87.)



MSV Duisburg – Sportfreunde Hamborn 07 5:0

Schiedsrichter: Martin Ulankiewicz (Oberhausen) - Zuschauer: 8319

Tore: 1:0 Jan-Simon Symalla (32.), 2:0 Steffen Meuer (74.), 3:0 Patrick Sussek (75.), 4:0 Patrick Sussek (77.), 5:0 Jan-Simon Symalla (81.)



KFC Uerdingen – TVD Velbert 3:4 n.E.

Schiedsrichter: Felix May (Solingen) - Zuschauer: 1010

Tore: 1:0 Tim Stappmann (121. i.E.), 1:1 Phil Britscho (121. i.E.), 2:1 Angelo Langer (121. i.E.), 2:2 Leif Sören Linnig (124. i.E.), 3:2 Noel Werner (125. i.E.), 3:3 Labinot Kryeziu (125. i.E.), 3:4 Ebrahim Omayrat (126. i.E.)

Gelb-Rot: Daniel Michel (59./KFC Uerdingen/)

Besondere Vorkommnisse: Ferhat Mumcu (TVD Velbert) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Ron Meyer (122.). Melvin Ramusovic (KFC Uerdingen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (123.). Ole Päffgen (KFC Uerdingen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Robin Offhaus (126.).



VfR Krefeld-Fischeln – SC St. Tönis 1911/20 4:6 n.E.

Schiedsrichter: Lukas Dyck (Willich ) - Zuschauer: 200

Tore: 0:1 Kohei Nakano (20.), 1:1 Niklas Geraets (49.), 1:2 Johann Noubissi Noukumo (103.), 2:2 Niklas Geraets (118.), 2:3 Simon Sell (121. i.E.), 3:3 Niklas Geraets (121. i.E.), 3:4 Branimir Galic (121. i.E.), 4:4 Jasin Saiti (121. i.E.), 4:5 Maksym Lufarenko (121. i.E.), 4:6 Johann Noubissi Noukumo (121. i.E.)



DJK Gnadental – TSV Meerbusch 1:3

Schiedsrichter: Kevin Kassel (Düsseldorf) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Vojno Jesic (20.), 1:1 Bojan Potnar (44.), 1:2 Daniel Hoff (48.), 1:3 Pascale Talarski (76.)



FC Kray – SV Biemenhorst 3:1

Schiedsrichter: David Rus (Kaarst) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Edmond Kadrijaj (18.), 2:0 Youssef Kamboua (38.), 3:0 Marc Andre Gotzeina (48.), 3:1 Julian Overbeck (70.)

Rot: Youssef Kamboua (52./FC Kray/)

Rot: Justin Heckers (67./SV Biemenhorst/)



SC Kapellen-Erft – VfB Homberg 0:2

Schiedsrichter: Thibaut Scheer (Essen) - Zuschauer: 122

Tore: 0:1 Andres Gerardo Gomez Dimas (32.), 0:2 Julian Bode (48.)



VfL Jüchen-Garzweiler – SSVg Velbert 0:5

Schiedsrichter: Marco Lechtenberg (Mönchengladbach) - Zuschauer: 141

Tore: 0:1 Andri Buzolli (2.), 0:2 Andri Buzolli (67.), 0:3 Reo Yoshida (76.), 0:4 Mohammed Hassouni (83.), 0:5 Alihan Adigüzel (85.)

Rot: Sebastian Wilms (65./VfL Jüchen-Garzweiler/)

Besondere Vorkommnisse: Cellou Diallo (SSVg Velbert) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (33.).



SV Scherpenberg – VfB 03 Hilden 0:3

Schiedsrichter: Dustin Sperling (Leichlingen) - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Maximilian Wagener (19.), 0:2 Jan Niklas Tkacik (32.), 0:3 Nils Arne Gatzke (62.)



1. FC Kleve – ETB Schwarz-Weiß Essen 0:2

Schiedsrichter: Can Güzel (Wesel) - Zuschauer: 246

Tore: 0:1 Niko Bosnjak (26.), 0:2 Felix Geisler (89.)



Mülheimer FC 97 – Rot-Weiss Essen 0:2

Schiedsrichter: Kristijan Rajkovski - Zuschauer: 1359

Tore: 0:1 Michael Schultz (8.), 0:2 Kelsey Meisel (82.)



1. FC Monheim – SV Sonsbeck 1:2

Schiedsrichter: Michael Menden (Düsseldorf) - Zuschauer: 83

Tore: 1:0 Joshua Sumbunu (30.), 1:1 Klaus Keisers (45.), 1:2 Philip Pokora (66.)



Sportfreunde Baumberg – 1. FC Bocholt 2:5

Schiedsrichter: Jonah Samuel Njie Besong (Duisburg) - Zuschauer: 432

Tore: 0:1 Jan Holldack (13.), 0:2 Cedric Euschen (33.), 0:3 Jan Holldack (38. Foulelfmeter), 0:4 Cedric Euschen (41.), 1:4 Denis Sitter (45.+1), 2:4 Baris Sarikaya (62.), 2:5 Dawyn-Paul Donner (87.)



FC Büderich – SC Union Nettetal 2:3

Schiedsrichter: Rolf Kramer - Zuschauer: 110

Tore: 1:0 Kevin Weggen (28. Foulelfmeter), 1:1 Luca Dorsch (31.), 1:2 Luca Dorsch (63.), 1:3 Kaies Alaisame (79.), 2:3 Armin Deljkovic (90.+4)