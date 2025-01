Niederlage in umkämpftem Testspiel

So., 19.01.2025, 14:00 Uhr

Schwungvoller Start in das erste Viertel mit starker Offensive

Die Begegnung begann mit einem Rückschlag für die Blumenstädter: Nach einem Foul verwandelte Tennis Borussia Berlin in der Anfangsphase einen Elfmeter zur 0:1-Führung (12'). Doch die Mannschaft von Trainer Fabian Gerber zeigte eine starke Reaktion und glich zu Beginn des zweiten Viertels durch Ömer Uzun aus (40'). Jetzt übernahm RWE zunehmend das Kommando & die Spielkontrolle. Phillip Aboagye brachte die Rot-Weißen nur wenige Minuten später mit einem präzisen Abschluss verdient in Führung (46'), bevor nach dem Ausgleich der Berliner Gäste (56‘) erneut Uzun im direkten Gegenzug seine Torjägerqualitäten unter Beweis stellte und auf 3:2 für den FC RWE erhöhte (57').

Wechsel und Wendepunkt im Spiel

Nach einer Stunde wechselte Trainer Fabian Gerber nahezu die gesamte Mannschaft aus, um acht Probespielern die Gelegenheit zu geben, sich zu präsentieren. Diese Phase nutzten die Gäste aus Berlin, um das Spiel zu ihren Gunsten zu drehen. Mit Treffern in der 58. und 71. Minute gelang ihnen zunächst der Ausgleich und schließlich kurz vor Abpfiff die 3:4-Führung. Eine kuriose Szene ereignete sich im dritten Viertel, als Probespieler Mohamed Morabet nach nur wenigen Minuten auf dem Platz die Rote Karte sah. Dank einer einvernehmlichen Absprache mit dem Gegner und der Zustimmung des Schiedsrichters durfte RWE dennoch in voller Besetzung weiterspielen, was die Partie weiter auf Testspielniveau hielt.

Trotz der Niederlage zeigte sich RWE-Cheftrainer Trainer Fabian Gerber nach der Partie zufrieden mit den ersten beiden Vierteln: „Die ersten 60 Minuten haben gezeigt, dass wir uns auf einem guten Weg befinden. Natürlich ist noch nicht alles perfekt, aber wir machen Fortschritte.“