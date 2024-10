Niederlage in Niederaichbach

Beiden Teams merkte man zu Beginn des Spiels die Wichtigkeit der Begegnung an. Auf Grund der Tabellensituation brauchte jede Mannschaft zwingend die Punkte zum Abschluss der Vorrunde. Die SpVgg erspielte sich im Laufe der Zeit immer mehr Spielanteile und kam auch zu guten Abschlussmöglichkeiten. Die SG versuchte immer wieder über Michael Fischer und Matej Mutapcija zum Torerfolg zu kommen. In der 36. Spielminute war es dann Julian Röhrl, der die SpVgg mit seinem Treffer zum 1:0 in Führung bringen konnte. Am Spielverlauf änderte das weiterhin nichts. Die SG versuchte weiterhin im Spiel zu bleiben und erspielte sich auch vereinzelt Abschlussmöglichkeiten. Der Gastgeber verteidigte die knappe Führung und so ging es dann auch in die Pause. Zum Beginn der 2. Spielhälfte brachte Trainer Andreas Hoch Alexander Stock auf Seiten der SG ins Spiel. Der Gastgeber versuchte den zweiten Treffer nachzulegen und prüfte immer wieder SG-Torhüter Lukas Haschka. In der 53. Minute startete dann Johannes Lehner einen Sololauf ab der Mittellinie und schloss diesen mit dem Treffer zum 2:0 ab. Die SG nahm weiterhin den Kampf an und wehrte sich gegen die drohende Niederlage. In Minute 68 handelte sich Julian Röhrl eine Zeitstrafe ein, was der SG Aufwind gab. Immer wieder erspielte sich der Gast nun Torabschlüsse, die jedoch nicht erfolgreich beendet wurden. In der 73. Minute entschied Schiedsrichter Henry Lindemann dann auf Freistoß für die SG. Aaron Haufellner wurde kurzfristig ins Spiel gebracht und legte sich das Spielgerät zu Recht. Durch den direkt verwandelten Freistoß stand es dann 2:1. Jetzt wollte die SG FCG/SVS noch den Ausgleich erzwingen und ermöglichte der SpVgg dadurch immer wieder Kontermöglichkeiten. Am Ergebnis veränderte sich nichts mehr und so musste die Spielvereinigung Griesbach/Steinberg die Heimreise ohne Punkte antreten.