Niederlage im Pokalspiel

Mit zunehmender Spieldauer wurde der SVMG stärker und hatte nun auch die ein oder andere gute Torchance. Eine davon nutzte Julia Wegmann, die nach einem Gestocher im Strafraum die Nerven behielt und für die mittlerweile verdiente Führung sorgte (27. Min). Bis zum Pausenpfiff zeigte der SVMG weiterhin eine solide Leistung. Defensiv ließ man wenig zu und so hatte die SGM Bad Waldsee/Reute lediglich noch eine Großchance. In dieser Phase hatte das Heimteam durchaus noch Möglichkeiten die Führung auszubauen, war aber im Abschluss dann zu harmlos.

Maierhöfen tat sich schwer ins Spiel zu kommen und so hatte die SGM Bad Waldsee/Reute zunächst mehr Spielanteile und auch die erste Großchance. Laura Wolfgang, schön frei gespielt von ihrer Teamkollegin, hatte hier das Nachsehen gegen Melissa Dieterle im Tor der Gastgeberinnen, die im 1:1 klasse parierte.

In der 2. Halbzeit ließ der SVMG stark nach, igelte sich in der eigenen Hälfte ein und verlor den Zugriff auf das Spiel. Leider musste man dann in der 63. Min den nun verdienten Ausgleich durch Senna Reinhart hinnehmen, nachdem der SVMG im Strafraum nicht klären konnte. Der SVMG, nun deutlich verunsichert, ließ dem Gegner nun zu viel Platz. Die SGM nutzte diese Phase aus und drehte das Spiel. Ein Fernschuss von Ann-Kathrin Walz schlug unter der Latte ein (69. Min.).

Der SVMG versuchte nun nochmals alles, um heranzukommen und konnte nun die Partie wieder ausgeglichener gestalten. Offensiv hatte man Gelegenheiten auszugleichen, doch hier fehlte dann schlussendlich die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor. Gegen Ende des Spiels warf man dann nochmals alles nach vorne und wurde klassisch ausgekontert. Nach einem langen Ball war Laura Wolfgang auf und davon und musste nur noch einschieben (89. Min.). Da man den Pokal aber als zusätzlichen Test sieht, ist das Ausscheiden kein Beinbruch.