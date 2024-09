Niederlage im ersten Heimspiel

Am vergangenen Sonntag waren die Sportfreunde Winden zu Gast auf dem Sportplatz in Kollmarsreute. Nach dem 1:1 Auswärtspunkt gegen die SG Nordweil/Wagenstadt, wollte die SG auch zu Hause nun die ersten Punkte einfahren. Patrick Bürkin rückte für den angeschlagenen Purosov in die Startelf.



Die SG legte los wie die Feuerwehr. Nach einer Ecke von Hodel gab es direkt 3 gute Möglichkeiten hintereinander. Die Gefährlichste davon hat Kraus mit dem Kopf, Torhüter Lach klärte allerdings zur Ecke. Danach musste die SG aber auch schon einen Rückschlag einstecken. Nach einer eigenen Standardsituation, verschätzte sich Gutjahr und ließ so Burger alleine auf Ziser auflaufen, dieser war gegen den flachen Abschluss des Stürmers machtlos. So stand es nach vier Minuten schon 0:1. Die Antwort der SG kam jedoch postwendend. Ein Abpraller landete an der Strafraumkante bei Gutjahr, welcher quer zu Seiboth spielte. Seine Hereingabe vollstreckte Gordijenko am langen Pfosten zum Ausgleich. Danach legte die Heimelf los und lies den Gästen wenig Luft zum Atmen. Immer wieder konnte man sich mit gutem Passspiel ins Angriffsdrittel kombinieren. Die beiden Außenbahnspieler Herter und Kraus stellten die Defensive immer wieder vor Probleme. Hier verpasste die SG dann aber das zweite Tor nachzulegen. Zwei Mal wurde Gordijenko in letzter Sekunde geblockt, ebenso scheiterten auch Kraus, Seiboth und Hodel. Kurz vor der Pause bekamen die Gäste aus Winden noch einen Strafstoß zugesprochen. Nach einem Freistoß sprang der Ball an die Hand von Steigert, der Schiri zeigte auf den Punkt. Herrmann trat an und scheiterte mit seinem Schuss aber an Torwart Ziser. Danach war Pause. Leider musste Hodel angeschlagen in der Kabine bleiben. Für Ihn kam Sven Althauser in die Partie.



Nach dem Anpfiff zur zweiten Halbzeit übernahm die SG direkt wieder die Kontrolle, musste aber wieder nach vier gespielten Minuten einen Gegentreffer hinnehmen. Burger wurde nicht richtig Angegriffen und konnte in den Strafraum der SG eindringen. Sein Abschluss in die kurze Ecke fand den Weg ins Tor. Die erste Chance für die Haxhija-Elf dann hatte Steigert mit einem direkten Freistoß, den Keeper Lach gerade noch parieren konnte. Kurz danach verpasste Herter eine Kraus-Hereingabe von der rechten Seite nur um Haaresbreite. In der 65. Minute konnten die Gäste dann auf 3:1 erhöhen. Adetoro wollte im Zweikampf mit Schätzle-König ein Foul haben, jedoch blieb der Schiedsrichter Pfiff aus, so versenkte der Stürmer den Ball zum 3:1. Die Antwort der SG ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Kraus tanzte nach Zuspiel von Althauser zwei Gegner aus und bediente im Strafraum Gordijenko, der den Ball über die Linie drückte. Die SG schaffte es jetzt allerdings nicht Kontrolle in die Partie zu bekommen und leistete sich zu viele Fehler im Passpiel. So entstand das auch das 4:2 nach einem Fehler im Zentrum. Becherer flankt Anschließend in die Mitte wo Schätzle-König den Ball im Tor unter bringt. Und es kam noch dicker für die SG, nach einem Foul von Steigert zeigte der Schiri die Ampelkarte, somit fehlt der Kapitän am Mittwoch im Pokal gegen den FC Neuenburg. Danach passierte nichts mehr und somit muss die SG sich nach guter erster Halbzeit gegen die SF Winden geschlagen geben. In der zweiten Halbzeit schaffte man es nicht an die erste Halbzeit anzuknüpfen. Zu einfach hat man an diesem Tag zum Tore schießen eingeladen und konnte vor allem in der ersten Halbzeit die guten Chancen nicht nutzen. Nun steht am Kommenden Freitag das Derby gegen die SG Sexau/Buchholz an. Zuvor muss die SG aber noch am Mittwochabend in Neuenburg um das Weiterkommen um Bezirkspokal fighten. Anpfiff ist um 19:15 Uhr in Neuenburg.



Die Zweite Mannschaft verlor das Vorspiel leider auch knapp mit 2:3 gegen die Reserve aus Winden.

Die Tore für die U23 erzielten M. Vesely und T. Kaya per Elfmeter.



Erfreulich das die dritte Mannschaft mit 1:0 gewinnen konnte. Ein später Tor von Max Bauer, brachte die Jungs auf die Siegerstraße.