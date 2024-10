Niederlage gegen Rhede

Das Spiel begann zunächst gut für uns. In der 13. Minuten schafften wir es über die linke Seite durchzubrechen und nach Pass in die Spitze, erzielte Chris Feringa die 1:0 Führung. Danach gelang es uns nicht, dem Spiel unseren Stempel aufzudrücken und die Führung auszubauen. Obwohl einige Ansätze da waren, die im letzten Drittel nicht konsequent genug ausgespielt wurden. Zehn Minuten vor Ende der 1. Halbzeit schossen die Gäste dann den Ausgleich. Zu einem, aus unserer Sicht, gebrauchten Sonntag passte, dass uns das Tor durch einen Elfmeter verwehrt blieb und Rhede im Gegenzug ihren Elfmeter in der 2. Halbzeit zwar knapp aber dennoch erfolgreich verwandelte. Hinzu kam noch ein weiteres Tor der Rheder, direkt nach Wiederanpfiff in Halbzeit zwei und so stand am Ende des Tages ein 1:3 auf der Anzeigetafel.



Diesen Sonntag ist zum Glück wieder die Chance da, um die Leistung der letzten beiden Spiele gut zu machen und Punkte zu holen. Hierfür sind wir zu Gast beim FC Bockholte.