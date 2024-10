Niederlage gegen den Tabellenführer

Im zweiten Durchgang sah es trotz Unterzahl etwas besser aus als zuvor. Kahla behielt jedoch weiterhin die Kontrolle über das Spiel. Das 2:0 fiel nach einem Elfmeter, der ebenfalls unter Protesten der Pößnecker gegeben wurde, da der Verteidiger zuvor klar den Ball gespielt hatte. Wohlfahrt konnte den Strafstoß zwar parieren, doch der Nachschuss landete im Netz. Danach plätscherte das Spiel vor sich hin, wobei Wohlfahrt noch dreimal stark reagierte und seine Mannschaft vor Schlimmerem bewahrte. Fazit: So war es trotz unglücklichem Spielverlauf für den VfB ein hochverdienter 2:0-Sieg für die Gäste aus Kahla.

Bereits nach wenigen Minuten hätte es 1:0 für Pößneck stehen müssen: Ghencian erhält ein Zuspiel von außen, schickt seinen Gegenspieler mit einer Finte ins Leere, bleibt dann aber zu ungenau im Abschluss. Kahla übernahm in der Folge die Kontrolle über das Spiel, ohne jedoch richtig gefährlich zu werden. Die erste Chance nutzten sie dann gleich zur Führung: Nach einer Standardsituation rückt Pößneck zu langsam heraus, der zweite Ball wird auf den langen Pfosten gespielt, wo Jahn den Ball von der Linie wieder ins Spiel bringt und Haase aus Nahdistanz ins Tor schießt (16.). Kahla wurde jetzt immer gefährlicher und versuchte, das zweite Tor nachzulegen, scheiterte dabei jedoch nur an der eigenen Chancenverwertung. In der 34. Minute dann der Tiefpunkt für den VfB: Der bereits mit Gelb verwarnte Wetzel kollidiert im Kampf um den Ball mit einem Gegenspieler, der Schiedsrichter zeigt Vorteil an. Der Angriff der Gäste läuft, bringt jedoch nichts ein. Dann zückt der Schiedsrichter die Gelb-Rote Karte für den Pößnecker. Eine durchaus schmeichelhafte Entscheidung. Pößneck war nun gezwungen, umzustellen, und rettete den 0:1-Rückstand in die Pause.