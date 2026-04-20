„Niederlage absolut unverdient“ vs. „Absolut verdienter Sieg“

– Foto: Boris Hempel

Zur Pause sah es in der MerKur Arena noch nach einer Überraschung aus, doch am Ende feierte der SSV Merten einen deutlichen 4:0-Heimsieg gegen den FC Hennef 05. Während die Kilic-Elf damit ihren Platz in den Top-5 der Mittelrheinliga zementiert, bleibt die Lage für Hennef trotz der Niederlage komfortabel: Da die Konkurrenz aus Düren ebenfalls patzte, beträgt der Vorsprung auf die Abstiegszone weiterhin beruhigende neun Punkte.

Hennef verpasste es in dieser Phase, sich für einen couragierten Auftritt zu belohnen. Ein direkter Eckball von Kai Schusters landete an der Latte, weitere Top-Chancen blieben ungenutzt. „Aus meiner Sicht haben wir eine überragende erste Halbzeit gegen ein Top-5-Team gespielt. Wir hätten zwingend in Führung gehen müssen“, bilanzierte Hennefs Sportlicher Leiter Frank Fußhöller. Von Merten sei im ersten Durchgang „eigentlich nichts zu sehen“ gewesen.

Es war ein Spiel mit zwei völlig unterschiedlichen Gesichtern. Im ersten Durchgang rieben sich die 150 Zuschauer in Merten verwundert die Augen, denn der Außenseiter aus Hennef gab den Ton an. „Die erste Halbzeit war von uns heute eine ganz schwache Vorstellung, wahrscheinlich sogar die schlechteste Saisonleistung“, gab Mertens Coach Bünyamin Kilic nach der Partie unumwunden zu. Er sah eine fehlende Körpersprache und musste feststellen, „dass diese Konstellation für das heutige Spiel einfach nicht passte.“

Joker El Morabiti bricht den Bann

Kilic reagierte zur Pause, brachte unter anderem Bilal El Morabiti und Farid Bacevac – Wechsel, die sich als goldrichtig erweisen sollte. „Wir haben taktisch korrigiert und durch Wechsel frischen Wind reingebracht – die Einwechselspieler passten heute perfekt zum Spielgeschehen“, freute sich der SSV-Coach. El Morabiti war es schließlich, der in der 58. Minute den Bann brach und zum 1:0 traf.

Doch auf Hennefer Seite sorgte der Treffer für Diskussionen. „Das Tor fiel aus extrem abseitsverdächtiger Position. Auch dem zweiten Gegentreffer nach einer Ecke ging aus meiner Sicht eine klare Abseitsposition voraus“, haderte Fußhöller mit dem Unparteiischen. Merten ließ sich davon nicht beirren. Mohamed Rabia per Kopf (73.), erneut El Morabiti (75.) und Jerome Propheter kurz vor Schluss (88.) schraubten das Ergebnis in die Höhe.

Fußhöller: „Spiegelt den Spielverlauf in keiner Weise wider“

Trotz des deutlichen Endstandes gingen die Meinungen über den Spielverlauf auseinander. Während Kilic konstatierte, dass der Sieg „in der Summe absolut verdient, wenn auch ein Törchen zu hoch ausgefallen“ war, sah Fußhöller sein Team unter Wert geschlagen: „Dieses 0:4 spiegelt den Spielverlauf in keiner Weise wider – die Niederlage war absolut unverdient, da für uns deutlich mehr drin gewesen wäre.“

Für Merten geht der Blick nach dem Erfolg weiter nach oben, während Hennef die Pleite schnell abhaken will. Die Chance zur Wiedergutmachung bietet sich bereits am Freitagabend gegen Frechen. Kilic hingegen will den Schwung der zweiten Hälfte mitnehmen: „So darf es jetzt natürlich gerne weitergehen.“