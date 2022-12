niederbayernTV-Cup: Hauzenberg eine Klasse für sich Nur im Finale wurde der Favorit vom Kreisklassisten SV Bischofsmais ernsthaft gefordert

Sechs Spiele, sechs Siege und ein Gesamt-Torverhältnis von 23:5: Die Landesligakicker des FC Sturm Hauzenberg waren beim niederbayernTV-Cup einsame spitze und spielten die - allerdings ausschließlich unterklassige - Konkurrenz in Grund und Boden. Im Finale hatte der Sieger, der eine stattliche Prämie von 1.000 Euro erhielt, jedoch ein hartes Stück Arbeit zu verrichten, denn der SV Bischofsmais zeigte eine bärenstarke Vorstellung und musste sich nur knapp mit 3:4 geschlagen geben. Den dritten Platz sicherte sich der in der Kreisklasse beheimatete SV Neukirchen v. W., der den FC Tiefenbach DJK in einer ganz engen Partie erst mit 4:3 nach Siebenmeterschießen niederhielt.