niederbayernTV-Cup: Die Endrundenteilnehmer sind fix In vier Vorrundenturnieren wurden zehn Starter für das Finalturnier am zweiten Weihnachtsfeiertag ermittelt

Spannend ging es in Gruppe 3 zur Sache. Am Ende hatten der FC Tiefenbach DJK, der SV Hohenau und der DJK-SV Dorfbach allesamt zehn Zähler auf dem Konto. Der Kreisklassen-Neuling hatte zwar das beste Gesamt-Torverhältnis, landete in der erforderlichen Sondertabelle jedoch nur auf Platz drei. Da alle drei Mannschaften den Einzug ins Finalturnier schafften, konnten Bauer, Drofa und Kameraden das allerdings verschmerzen.Ähnlich knapp war es in der Sonntags-Gruppe. Der RSV Walchsing setzte sich mit drei Siegen und zwei Remis an die Spitze, dahinter liefen der FC Fürstenzell und der FC Aunkirchen punktgleich mit zehn Zähler ein. Das reichte für beiden Kreisklassen-Ligakontrahenten, um am zweiten Weihnachtsfeiertag nochmal an den Start gehen zu dürfen.