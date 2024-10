Niederbayern-Derby: Warum soll David nicht gegen Goliath gewinnen?

Michael Eder (Teammanager, Ruderting): "Die zweite Halbzeit gegen Amicitia war ein Schritt in die richtige Richtung. Wenn wir gegen Frauenbiburg von Anfang an die gleiche Power, Leidenschaft und Entschlossenheit an den Tag legen, dann werden die Derbypunkte in Ruderting bleiben. Aber: Jedes Spiel beginnt bei 0:0 und gehört erstmal gespielt. Es tauchen in jedem Spiel soviele Unwägbarkeiten auf, die man nicht beeinflussen kann, genauso das Thema Spielglück, dass man immer bis zu einem bestimmten Grad auch braucht. Ich bin aber schon der Meinung: Wenn wir daheim unsere PS auf den Platz bringen, dann wird es für Frauenbiburg schwer, uns zu besiegen. Natürlich ist es ein Derby - genauso wie gegen Kirchberg. Aber letztendlich gibt es auch nur drei Punkte zu vergeben und wir wollen als Favorit eine hitzige Derby-Atmosphäre gar nicht aufkommen lassen, sondern gehen das Spiel wie jedes andere an."

Personal: Luisa Weinhändler (krank)

Lea Hochholzer (Sportlicher Leiter, Frauenbiburg): "Die aktuelle Tabellensituation sagt folgendes: David gegen Goliath. Dieses Duell sagt aber nicht automatisch, dass David gewinnt. Ich erwarte ein spannendes Derby und wir werden alles geben, um für eine Überraschung - wie im letzten Jahr - zu sorgen."

Personal: Ein verletzungsbedingter Ausfall droht. Wer genau das ist, wollen die Verantwortlichen aus taktischen Gründen nicht verraten.