"Niederbayerische", Vorrundengruppe 1: Ruderting als absoluter Favorit

Am kommenden Samstag startet mit dem ersten Qualifikationsturnier zur Niederbayerischen Hallenmeisterschaft die Hallensaison der Frauen. Kann sich der Favorit aus Ruderting durchsetzen, oder schnappt sich ein Underdog einen der begehrten Plätze? Denn nur die ersten beiden Teams des Turniers qualifizieren sich sicher für das Hauptturnier. Wir haben den Verantwortlichen der teilnehmenden Mannschaften dazu drei Fragen gestellt.

„Wir wollen das Turnier nutzen um einfach wieder den Kopf frei zu bekommen, Spaß am Hallenfußball haben und weiterhin unsere jungen Spielerinnen voranbringen.“

„Die Vorrunde ist immer schwierig, bis man in den Spielfluss kommt und sich an die Halle gewöhnt hat, aber wir freuen uns sehr auf das Turnier.“





3. Favoriten?

Sophie Riepl (Spielende Co-Trainerin SV Kirchberg i. Wald):



1. Ziele der Vorrunde?

„Natürlich wollen wir Gas geben und gute Spiele zeigen, aber an erster Stelle steht die Gesundheit und dass alle Spielerinnen verletzungsfrei bleiben. Qualifizieren wir uns für das Hauptturnier dann freuen wir uns, klappt es nicht, dann ist es für uns auch kein Beinbruch. Ich schaue eher schon in Richtung Rückrunde.“

2. Wie schätzt du eure Gruppengegner ein?

„Eine sehr gute Gruppe, denn neben der Bayernligamannschaft des FC Ruderting haben auch Freyung und Passau gute Spielerinnen, die in der Halle kicken können. Patriching kenn ich persönlich nicht so gut, aber in der Halle braucht man sowieso keinen unterschätzen.“

3. Favoriten?

„Favorit ist aus meiner Sicht der FC Ruderting.“







Gerhard Kazimi (Trainer 1. FC Passau):

1. Ziele der Vorrunde?

„Wir wollen natürlich das Endturnier erreichen. Dementsprechend wollen wir gut performen, auch wenn wir schwierige Spiele vor uns haben werden.“

2. Wie schätzt du eure Gruppengegner ein?

„Wie gesagt, natürlich ist dies keine leichte Gruppe, allerdings sollte man in der Halle sowieso kein Team im Vorhinein abschreiben. In der Halle kann jeder jeden schlagen.“

3. Favoriten?

„Ruderting geht als Favorit in das Turnier.“







Christian Kobler (Co-Trainer TV Freyung):

1. Ziele der Vorrunde?

„Unser primäres Ziel ist es natürlich, die Vorrunde zu überstehen, was angesichts der starken Konkurrenz in unserer Gruppe nicht einfach wird. Gleichzeitig ist es mir wichtig, dass die Mädels Spaß an der Hallenrunde haben, bevor anschließend die Vorbereitung auf die Freiluftsaison beginnt. Nichtsdestotrotz sind wir ehrgeizig genug, um in eigener Halle den Einzug in die nächste Runde anzupeilen.“

2. Wie schätzt du eure Gruppengegner ein?

„Es ist eine starke Gruppe, da sind alle Mannschaften gut, aber in der Halle ist immer vieles möglich da kann auch mal ein unterklassiger Gegner zum Stolperstein werden. Auch die Tagesform wird eine Rolle spielen.“

3. Favoriten?

„Da muss man natürlich in aller erster Linie den FC Ruderting nennen als ungeschlagener Tabellenführer in der Bayernliga werden sie auch in der Halle eine starke Truppe an den Start schicken.“







Dominik Gomm (Trainer DJK-Eintracht Patriching):

1. Ziele der Vorrunde?

„Wir sind der Underdog. In der Halle ist aber alles möglich und deshalb haben wir auch eine Chance. Wir werden alles geben.“

2. Wie schätzt du eure Gruppengegner ein?

„Natürlich ist es eine sehr starke Gruppe, aber wir werden alles daran setzen, dass es gegen uns nicht leicht wird. Mein Team und ich sind uns da einig und wir nehmen die Rolle des Underdogs gerne an.“

3. Favoriten?

„Der FC Ruderting wird der Favorit sein.“

Allgemeine Infos zur Qualifikation, sowie den anderen beiden Gruppen finden Sie hier.