 2025-12-03T05:51:34.672Z

Halle
Der SV Frauenbiburg (schwarze Trikots) zählt auch in dieser Hallensaison zu einem der Favoriten.
Der SV Frauenbiburg (schwarze Trikots) zählt auch in dieser Hallensaison zu einem der Favoriten. – Foto: Becherer

Vorrunden-Krimi: Wer löst das Ticket für die Bezirksmeisterschaft?

Wer qualifiziert sich in dieser Saison für die im Januar anstehende niederbayerische Hallenmeisterschaft ? FuPa gibt euch einen Überblick über die drei Quali-Turniere

Verlinkte Inhalte

Frauen: BOL Ndb
Frauen: Bezirksliga O
Frauen: Bezirksliga W
Kreisliga West
Frauen: Bayernliga

Auch in dieser Saison findet erneut die niederbayerische Hallenmeisterschaft der Frauen statt. Um an diesem hochkarätigen Turnier teilnehmen zu dürfen, müssen alle Teams zunächst die Vorrunde absolvieren, die in insgesamt drei Gruppen ausgetragen wird. Nur die Erst- und Zweitplatzierten jeder Gruppe sowie die zwei besten Drittplatzierten qualifizieren sich für die Endrunde am 17. Januar in Freyung.

Alle drei Vorturniere werden am kommenden Wochenende ausgetragen. Am Samstag stehen die ersten beiden Turniere auf dem Programm, ehe am Sonntag das dritte folgt.

Vorrunde Gruppe 1

Samstag, 13.12.2025; 9:00 Uhr

Spielort: Dreifachturnhalle in Freyung

Mannschaften: FC Ruderting (Bayernliga), SV Kirchberg i. Wald (Landesliga-Süd), 1.FC Passau (Bezirksoberliga), TV Freyung (Bezirksoberliga), sowie die DJK-Eintracht Patriching (Bezirksliga Ost)

Favorit dieser Gruppe ist die Bayernligamannschaft des FC Ruderting. In der vorletzten Saison feierte das Team um Kapitänin Schwaiberger neben dem Gewinn der niederbayerischen und bayerischen Hallenmeisterschaft sogar den Titel bei der Süddeutschen Meisterschaft. Dadurch qualifizierte sich die Mannschaft für die Deutsche Hallenmeisterschaft, bei der die Niederbayern einen sensationellen dritten Platz erreichten.

Auch der 1.FC Passau, um Coach Gerhard Kazimi möchte sich für das Endturnier qualifizieren.
Auch der 1.FC Passau, um Coach Gerhard Kazimi möchte sich für das Endturnier qualifizieren. – Foto: Becherer




Vorrunde Gruppe 2

Samstag, 13.12.2025; 15:45 Uhr

Spielort: Dreifachturnhalle in Bogen

Mannschaften: FC Alburg (Landesliga), DJK-SV Geratskirchen (Bezirksoberliga), SpVgg GW Deggendorf (Bezirksoberliga), sowie der SV Zinzenzell (Bezirksliga Ost)

Einen Favoriten in dieser Gruppe auszumachen, gestaltet sich schwierig, da rein liga­technisch kein Team deutlich heraussticht. In der Halle kann ohnehin jeder jeden schlagen. Aufgrund der nahezu perfekten Hinrunde in der Bezirksoberliga könnte jedoch der DJK-SV Geratskirchen als möglicher Favorit gelten.



Vorrunde Gruppe 3

Sonntag, 14.12.2025; 16:30

Spielort: Dreifachturnhalle in Bogen

Mannschaften: SV Frauenbiburg (Landesliga), FC Ergolding (Bezirksoberliga), FSV VfB Straubing (Bezirksliga West), (SG) 1.FC Viechtach/SV Geiersthal (Bezirksliga Ost), sowie die (SG) FC Kirchberg/TSV Taufkirchen (Kreisliga West)

Favorit dieser Gruppe ist der SV Frauenbiburg, der sich in der vergangenen Saison sowohl den niederbayerischen als auch den bayerischen Meistertitel sichern konnte. Bei der Süddeutschen Meisterschaft holte das Team von Trainer Thomas Jost zudem die Silbermedaille.

Aufrufe: 09.12.2025, 12:00 Uhr
Leah HauzenbergerAutor