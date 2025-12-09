Vorrunden-Krimi: Wer löst das Ticket für die Bezirksmeisterschaft?

Der SV Frauenbiburg (schwarze Trikots) zählt auch in dieser Hallensaison zu einem der Favoriten. – Foto: Becherer

Auch in dieser Saison findet erneut die niederbayerische Hallenmeisterschaft der Frauen statt. Um an diesem hochkarätigen Turnier teilnehmen zu dürfen, müssen alle Teams zunächst die Vorrunde absolvieren, die in insgesamt drei Gruppen ausgetragen wird. Nur die Erst- und Zweitplatzierten jeder Gruppe sowie die zwei besten Drittplatzierten qualifizieren sich für die Endrunde am 17. Januar in Freyung.

Alle drei Vorturniere werden am kommenden Wochenende ausgetragen. Am Samstag stehen die ersten beiden Turniere auf dem Programm, ehe am Sonntag das dritte folgt. Vorrunde Gruppe 1

Samstag, 13.12.2025; 9:00 Uhr Spielort: Dreifachturnhalle in Freyung

Mannschaften: FC Ruderting (Bayernliga), SV Kirchberg i. Wald (Landesliga-Süd), 1.FC Passau (Bezirksoberliga), TV Freyung (Bezirksoberliga), sowie die DJK-Eintracht Patriching (Bezirksliga Ost) Favorit dieser Gruppe ist die Bayernligamannschaft des FC Ruderting. In der vorletzten Saison feierte das Team um Kapitänin Schwaiberger neben dem Gewinn der niederbayerischen und bayerischen Hallenmeisterschaft sogar den Titel bei der Süddeutschen Meisterschaft. Dadurch qualifizierte sich die Mannschaft für die Deutsche Hallenmeisterschaft, bei der die Niederbayern einen sensationellen dritten Platz erreichten.

Auch der 1.FC Passau, um Coach Gerhard Kazimi möchte sich für das Endturnier qualifizieren. – Foto: Becherer