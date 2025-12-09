Vorrunden-Krimi: Wer löst das Ticket für die Bezirksmeisterschaft?

Auch in dieser Saison findet erneut die niederbayerische Hallenmeisterschaft der Frauen statt. Um an diesem hochkarätigen Turnier teilnehmen zu dürfen, müssen alle Teams zunächst die Vorrunde absolvieren, die in insgesamt drei Gruppen ausgetragen wird. Nur die Erst- und Zweitplatzierten jeder Gruppe sowie die zwei besten Drittplatzierten qualifizieren sich für die Endrunde am 17. Januar in Freyung.
Alle drei Vorturniere werden am kommenden Wochenende ausgetragen. Am Samstag stehen die ersten beiden Turniere auf dem Programm, ehe am Sonntag das dritte folgt.
Vorrunde Gruppe 1
Samstag, 13.12.2025; 9:00 Uhr
Spielort: Dreifachturnhalle in Freyung
Mannschaften: FC Ruderting (Bayernliga), SV Kirchberg i. Wald (Landesliga-Süd), 1.FC Passau (Bezirksoberliga), TV Freyung (Bezirksoberliga), sowie die DJK-Eintracht Patriching (Bezirksliga Ost)
Favorit dieser Gruppe ist die Bayernligamannschaft des FC Ruderting. In der vorletzten Saison feierte das Team um Kapitänin Schwaiberger neben dem Gewinn der niederbayerischen und bayerischen Hallenmeisterschaft sogar den Titel bei der Süddeutschen Meisterschaft. Dadurch qualifizierte sich die Mannschaft für die Deutsche Hallenmeisterschaft, bei der die Niederbayern einen sensationellen dritten Platz erreichten.
Vorrunde Gruppe 2
Samstag, 13.12.2025; 15:45 Uhr
Spielort: Dreifachturnhalle in Bogen
Mannschaften: FC Alburg (Landesliga), DJK-SV Geratskirchen (Bezirksoberliga), SpVgg GW Deggendorf (Bezirksoberliga), sowie der SV Zinzenzell (Bezirksliga Ost)
Einen Favoriten in dieser Gruppe auszumachen, gestaltet sich schwierig, da rein ligatechnisch kein Team deutlich heraussticht. In der Halle kann ohnehin jeder jeden schlagen. Aufgrund der nahezu perfekten Hinrunde in der Bezirksoberliga könnte jedoch der DJK-SV Geratskirchen als möglicher Favorit gelten.
Vorrunde Gruppe 3
Sonntag, 14.12.2025; 16:30
Spielort: Dreifachturnhalle in Bogen
Mannschaften: SV Frauenbiburg (Landesliga), FC Ergolding (Bezirksoberliga), FSV VfB Straubing (Bezirksliga West), (SG) 1.FC Viechtach/SV Geiersthal (Bezirksliga Ost), sowie die (SG) FC Kirchberg/TSV Taufkirchen (Kreisliga West)
Favorit dieser Gruppe ist der SV Frauenbiburg, der sich in der vergangenen Saison sowohl den niederbayerischen als auch den bayerischen Meistertitel sichern konnte. Bei der Süddeutschen Meisterschaft holte das Team von Trainer Thomas Jost zudem die Silbermedaille.