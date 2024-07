Niederalteich engagiert Himpsl

Der 66-jährige Untermitterdorfer gehört zu den erfahrensten und renommiertesten Trainer in ganz Niederbayern. Der mittlerweile pensionierte Sportlehrer coachte bereits etliche Klubs, unter anderem Traditionsvereine wie die SpVgg Ruhmannsfelden, den SC Zwiesel und den 1. FC Passau. Bis vergangenen Herbst stand Himpsl, der auch schon Jugendmannschaften des TSV 1860 München und der SpVgg Unterhaching betreute, in Diensten des TSV Grafenau.





In Niederalteich ist die Erleichterung groß, kurzfristig eine Toplösung präsentieren zu können. Abteilungsleiter Tobias Jakob verkündet: "Wir sind froh, dass wir in der Kürze der Zeit mit Günther einen absoluten Fußballfachmann verpflichten konnten. Seine Erfahrung wird unserer jungen Mannschaft gut tun, sie können davon nur profitieren." Günter Himpsl nimmt sein neues Engagement mit einer gehörigen Portion Respekt in Angriff: "Das wird richtig hart, zumal uns wichtige Spieler noch länger fehlen werden. Dennoch freue ich mich auf die Arbeit mit den Jungs, von denen ich ein paar schon im Nachwuchs unter meinen Fittichen hatte. Zudem hat sich der Verein sehr um mich bemüht."





Eine einfache Aufgabe wird es für Himpsl allerdings sicher nicht werden. In Windeseile muss er sich nun ein Bild von der Mannschaft machen, nächsten Freitag startet die SpVgg schließlich schon mit dem Auswärtsspiel in Mauth in die neue Saison. Erschwerend kommt hinzu, dass die Niederalteicher auf zwei Schlüsselfiguren teils langfristig verzichten müssen. Torjäger Marcel Müller hat sich in der Relegation das Innenband im Knie gerissen und fällt vermutlich noch mehrere Wochen aus. Noch schlimmer sieht es bei Youngster Luca Kapfenberger aus. Der 19-Jährige ist an der Schulter operiert worden. Damit ist das Kalenderjahr 2024 für ihn gelaufen. Kapfenberger wird erst nach der Winterpause wieder ins Geschehen eingreifen können.