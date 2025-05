Nico Ochojski spielt nicht mehr für den Jahn

Beim SSV Jahn ist eine weitere Personalie für die kommende Saison in der 3. Liga klar. Wie der Verein am Freitagnachmittag kommuniziert, hat man sich mit Außenverteidiger Nico Ochojski auf die Auflösung des bestehenden Vertragsverhältnisses verständigt. Der 26-Jährige schloss sich im Sommer 2024 den Regensburgern an und kam in elf Pflichtspielen zum Einsatz, hatte aber immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen.

In gemeinsamer Absprache beenden der Jahn und Nico Ochojski nun vorzeitig die Zusammenarbeit und lösen den Vertrag auf. Der 26-jährige Außenverteidiger war vor einem Jahr vom Drittligisten SC Verl an die Donau gewechselt. „Nico konnte sich auch aufgrund mehrerer Verletzungspausen, von denen er ausgebremst wurde, nicht nachhaltig beim SSV Jahn durchsetzen. Gemeinsam haben wir entschieden, dass eine neue Herausforderung der nun richtige Schritt für ihn ist. Wir wollen uns bei Nico für seinen Einsatz bedanken und wünschen ihm für seine private und sportliche Zukunft alles Gute“, so das Statement von Achim Beierlorzer, Geschäftsführer Sport des SSV Jahn, in einer Pressemeldung.



Ochojski selbst sagt zu seinem vorzeitigen Abschied: „Meine Zeit in Regensburg ist nicht wie erhofft verlaufen. Dennoch möchte ich dem SSV Jahn für die Erfahrungen danken, die ich in dieser Saison gesammelt habe. Für mich ist es an der Zeit, eine neue Herausforderung zu suchen und mich zu verändern.“



Am Dienstag wurde bekannt, dass nach jetzigem Stand offiziell 17 Spieler aus dem Bestandskader den Verein verlassen. Der Name Nico Ochojski tauchte da noch nicht auf, er ist folglich Abgang Nummer 18. Allerdings ist gut vorstellbar, dass ein oder mehre dieser Akteure – von 16 wäre der Vertrag am Saisonende ohnehin ausgelaufen – ein neues Arbeitsvertrag unterschrieben. Gleichzeitig kann sich auf Seiten derer Spieler, die aktuell nicht als Abgang benannt werden, sicherlich noch etwas tun. Wie jetzt eben bei Ochojski.