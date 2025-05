17 Spieler verlassen Jahn Regensburg

Den Jahn verlassen nach jetzigem Stand die Spieler Tim Handwerker, Bryan Hein, Florian Ballas, Rasim Bulic, Eric Hottmann, Christian Viet, Leon Cuk, Alexander Bittroff, Sebastian Ernst, Christian Schmidt, Noah Ganaus, Sargis Adamyan, Jonas Bauer, Frederic Ananou, Elias Huth, Max Meyer, Anssi Suhonen sowie Athletiktrainer Christoph Rezler. Zudem verlässt Tobias Rutzinger (Physiotherapeut) den SSV nach acht Jahren. Am Montagabend hat sich der Vereinen von den Akteuren im internen Kreis gebührend verabschiedet. Zudem wurde Mannschaftsarzt Dr. Andreas Harlass-Neuking zum 30-jährigen Dienstjubiläum geehrt. Der 62-Jährige ist seit 1995 für den SSV Jahn im Einsatz.



In einer Pressemeldung des Vereins lässt sich Geschäftsführer Sport Achim Beierlorzer wie folgt zitieren: „Im Namen des SSV Jahn Regensburg wünsche ich allen Spielern, die uns nun verlassen, für die sportliche und private Zukunft alles, alles Gute. Es ist hierbei wichtig zu betonen, dass es ist nicht ausgeschlossen ist, dass es ein Wiedersehen mit den einen oder anderen Verabschiedeten geben kann. Zudem ist es möglich, dass sich beim ein oder anderen Spieler mit Vertrag eine Veränderung auftut. Das wird sich in den nächsten Wochen herausstellen.“



Auch zur abgelaufenen Zweitliga-Saison äußert sich Beierlorzer: „Letztendlich war uns allen klar, dass mit dem Ziel 'Klassenerhalt' in der 2. Bundesliga jeder Einzelne über sich hinauswachsen hätte müssen. Das ist und war schon immer die Grundvoraussetzung beim SSV Jahn. Leider ist es jedem Einzelnen von uns in dieser Saison nicht geglückt, den einen Schritt nach vorne zu gehen und damit den Klassenerhalt zu packen. Neben mehreren Faktoren war ein wesentlicher Punkt, der gefehlt hat, unsere Resilienz. Das bedeutet, Widerstände überwinden zu können und Niederschläge und Rückschläge zu verarbeiten und diesen zu trotzen. Daran müssen wir in der kommenden Saison arbeiten. Am Schluss müssen wir akzeptieren, dass wir in dieser Spielzeit nicht gut genug waren und unsere Leistungen nicht ausgereicht haben. (...) In der 3. Liga werden wir neu angreifen und uns neu aufstellen. Es wird ein neuer Trainer und neue Spieler kommen.“