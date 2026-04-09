„Nichts zu verlieren“: Düren setzt gegen den Primus auf Angriffslust Nach vier Pleiten in Folge setzt der 1. FC Düren auf „Angriffslust“ gegen das Überteam aus Bergisch Gladbach. von Andreas Santner · Heute, 08:40 Uhr · 0 Leser

Beendet der 1. FC Düren den Negativlauf ausgerechnet gegen den Tabellenführer? – Foto: Ayhan Gündüz

An der Westkampfbahn knistert es vor Spannung, wenn der angeschlagene 1. FC Düren versucht, dem scheinbar unantastbaren Spitzenreiter ein Bein zu stellen. Nach vier Niederlagen in Serie setzt Trainer Luca Lausberg auf totale Offensive, um die Erinnerung an das couragierte 2:2-Remis aus der Hinrunde wiederzubeleben. Während die Gäste aus Bergisch Gladbach jedes Spiel wie ein Endspiel angehen, hofft der Außenseiter, dass die mutige „Angriffslust“ die Qualität des Tabellenführers übertrumpfen kann.

Nach der starken Hinrunde schlitterte der 1. FC Düren zuletzt mit einem 0:4 in Frechen tiefer in die Krise, während Bergisch Gladbach dank eines knappen 2:1 gegen Fortuna Köln II den Vorsprung weiter ausbaute. Doch die Osterpause kam für die Dürener wie gerufen, um die Akkus mental und physisch neu aufzuladen. Trainer Luca Lausberg sieht seine Mannschaft trotz der Außenseiterrolle keineswegs in der Schockstarre. Lausberg: "Entweder man hat Angst..." „Für das Spiel gegen Bergisch Gladbach gibt es zwei Optionen: Entweder man hat Angst, weil man gegen einen bärenstarken Tabellenführer spielt und die eigene Situation gerade schwierig ist – oder man blendet all das aus und geht mit Angriffslust auf den Platz, um 90 Minuten lang zu kämpfen. Wir bevorzugen definitiv die zweite Variante, denn wir haben in diesem Spiel nichts zu verlieren. Nach vier Niederlagen in Folge rechnet niemand damit, dass wir ausgerechnet gegen Bergisch Gladbach etwas holen. Genau darin sehen wir unsere Chance“, macht Dürens Trainer Luca Lausberg deutlich, dass Angst kein Ratgeber sein wird.

Verzichten muss Lausberg allerdings auf seinen Stammtorhüter Yannick Marko, der nach seinem Platzverweis in Frechen zuschauen muss. Für ihn wird Jonas Rifisch zwischen den Pfosten stehen und versuchen, die starke Offensive der Kruth-Elf zu stoppen. "Intensiv, aggressiv und offensiv gefährlich": Kruth warnt vor Düren Auf der anderen Seite herrscht bei Bergisch Gladbach trotz der Dominanz kein Platz für Arroganz. Trainer Kevin Kruth, für den die Reise an die Westkampfbahn ein „kleines Heimspiel“ darstellt, erinnert sich noch gut an die Probleme im ersten Aufeinandertreffen. Damals knöpfte Düren dem Spitzenreiter beim 2:2 wichtige Punkte ab.